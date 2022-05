Blue Beetle - zdjęcia z planu filmu przedstawiają głównego bohatera w kostiumie

fot. materiały prasowe

Blue Beetle to nadchodzący film oparty na komiksach DC. Do sieci trafiły zdjęcia z planu produkcji. Widoczny jest na nich Xolo Maridueña, który gra tytułowego bohatera. Jest on ubrany w kostium herosa. Poniżej link do zdjęć.

Szczegóły filmu są trzymane w tajemnicy. W komiksach Jaime Reyes przypadkiem natknął się na Skarabeusza, który dał mu supermoc – w swoim charakterystycznym kostiumie chłopak zyskał nadludzką siłę, szybkość, a także umiejętność latania. Według plotek w projekcie miałby pojawić się również inny heros, Booster Gold, z którym na kartach komiksów Blue Beetle tworzył zgrany duet superbohaterów. W filmie zobaczymy ponoć dwoje antagonistów. Są to Victoria Kord, żona Teda Korda - drugiego Blue Beetle w świecie DC oraz Conrad Carapax, znany jako the Indestructible Man.

Blue Beetle - zdjęcia z planu

https://twitter.com/NebsGoodTakes/status/1529553374647050242

W obsadzie oprócz Maridueny znajdują się George Lopez, Adrianna Barraza, Harvey Guillén, Sharon Stone, Bruna Marquezine, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Raoul Max Trujillo i Elpidia Carrillo.

Blue Beetle - premiera filmu w 2023 roku.