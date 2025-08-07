Bob Iger o przyszłości Disneya. "Priorytet to dostarczanie świetnych filmów"

Fot. Disney

Podczas ogłoszenia wyników finansowych Disneya, dyrektor generalny Bob Iger powiedział, że studio nie ma jasno określonego priorytetu, jeśli chodzi o produkcję sequeli, remake’ów czy oryginalnych filmów, mimo że nadchodzący repertuar jest zdominowany przez znane franczyzy, takie jak Predator: Badlands, Tron: Ares, Zwierzogród 2 i Avatar: Fire and Ash. Iger podkreślił, że najważniejszym celem Disneya jest tworzenie dobrych filmów, niezależnie od ich formy czy źródła.

Nadal koncentrujemy się na tworzeniu nowej własności intelektualnej. Oczywiście ma to dla nas ogromną wartość w perspektywie długoterminowej. Jednocześnie wiemy, że popularność starszych tytułów pozostaje bardzo wysoka, a możliwość realizowania kontynuacji albo przenoszenia animacji do wersji aktorskiej – jak robimy z ‘Vaianą’ na rok 2026 – to dla firmy ogromna szansa i sposób na wspieranie naszych franczyz. Dlatego nie powiedziałbym, że mamy jakikolwiek priorytet w jedną stronę. Nasz priorytet to dostarczanie świetnych filmów, które rzeczywiście będą trafiały do widzów.

Ostatnie wyniki Disneya

Film Fantastyczna 4: Pierwsze Kroki, który miał premierę w zeszłym miesiącu, zadebiutował z mocnym wynikiem 125 milionów dolarów dla Marvel Studios należącego do Disneya, ale już w drugi weekend zanotował bardzo duży spadek frekwencji – aż o 66%, mimo pozytywnych recenzji i dobrego odbioru wśród widzów. Mimo to, Iger podczas rozmowy z inwestorami podkreślił, że reboot Fantastycznej Czwórki „z sukcesem wprowadził tę ważną franczyzę do Kinowego Uniwersum Marvela (MCU)”. Szef Disneya zapowiedział również, że nadchodzące sequele Zwierzogrodu i Avatara mają potencjał na sukcesy kasowe, a także pochwalił sukces aktorskiej wersji Lilo & Stitch, która zarobiła już ponad miliard dolarów.

Podczas tej samej konferencji Iger ogłosił również, że w 2026 roku dojdzie do połączenia Hulu i Disney+ w jedną aplikację. Obecnie franczyzy takie jak Marvel i Gwiezdne Wojny są dostępne na Disney+, natomiast produkcje Searchlight i 20th Century Studios trafiają w USA na Hulu. Po fuzji wszystkie te treści będą dostępne w jednym miejscu.