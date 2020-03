Bob Iger - plany na działania po zwolnieniu stanowiska prezesa i problemy Disney+

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Bob Iger był prezesem Walt Disney Company przez 15 lat. 25 lutego 2020 roku ogłoszono, że przestanie być prezesem Walt Disney Company. Przypomnijmy: to z nim za sterami Disney zakupił Marvela, Lucasfilm oraz 20th Century Fox i opanował świat popkultury. Iger pozostanie w zarządzie firmy do 31 grudnia 2021 roku.

W swojej nowej roli "kreatywnego poprawiania wszystkiego" (co będzie - jak sam powiedział - jego największym priorytetem) były dyrektor ma zająć się usługą streamingową (jednym z oddziałów, z którym Iger będzie wciąż blisko, ma być własnie Disney+), która pomimo boomu liczby subskrybentów cierpi na brak oryginalnych seriali, problemy z tożsamością marki i... gwiazdami apelującymi o przeniesienie ich show do Hulu. Platforma - pomimo szumu związanego z serią Star Wars i serialem The Mandalorian - zmaga się teraz z brakiem oryginalnych produktów skierowanych do publiczności szerszej, niż tylko dzieci chętnie powtarzające Krainę Lodu.

Disney+ ma - według jednego ze źródeł - ponad 50 scenariuszy i około 50 programów w fazie rozwoju. 35 produkcji oryginalnych ma wydać już w pierwszym roku (2021). W zeszłym roku Disney+ opracował, a następnie porzucił trzy oryginalne serie: scenariusz komedii Muppets Live Another Day od Adama Horowitza, dramat o złoczyńcach Disneya - Book of Enchantment - od Michaela Seitzmana, oraz nigdy nie ogłoszona oficjalnie adaptacja Tronu od Johna Ridleya. Dwa inne projekty przeniesiono do Hulu z racji tematyki dla dorosłych (Disney+ ma być przecież family-friendly).

Produkcja Lizzie McGuire została wstrzymana na początku stycznia po odejściu twórcy (różnice kreatywne). Hilary Duff błagała Disneya na Instagramie, by "przenieśli program do Hulu", by mógł odkrywać dojrzalsze historie. Drogowskazem Disneya dla całej usługi jest stworzenie przyjaznego rodzinom środowiska PG-13, które odzwierciedla podstawowe wartości firmy, niemniej jednak różne produkcje wymagają różnych standardów.

W kwestii filmów Sean Bailey ma za zadanie przekazywać Disneyowi od trzech do pięciu projektów każdego roku. Źródła podają, że docelowy budżet na te filmy może się różnić, ale na ogół wynosi od 30 milionów do 60 milionów dolarów, co utrudnia mu generowanie takiego samego szumu, jak w przypadku filmu z logo Gwiezdnych wojen lub Marvela.

Kierownictwo przyznało, że rozruszanie Disney+ zajmie trochę czasu. Disney+ już odczuwa wyraźny spadek produkcji oryginałów, gdy zmierza do wiosennych i letnich miesięcy. Najbliższa głośna premiera dopiero w sierpniu (The Falcon and the Winter Soldier).

Wiele programów, które zostały skasowane lub przeniesione do Hulu, mogło wypełnić dziury w harmonogramie. Jednak źródła zaangażowane w kilka projektów twierdzą, że brak było ukierunkowania podczas procesu rozwoju, co doprowadziło do frustracji i często wielu kreatywnych konfliktów. Czas na działanie i zmiany. Do roboty, panie Iger.