Loki - pierwsze zdjęcia z planu serialu Disney+. Co zdradzają o fabule?

Loki będzie serialem Marvela i Disney+ i przedstawi losy Lokiego, który uciekł Avengersom w innej linii czasowej w roku 2012. W tytułowej roli powróci Tom Hiddleston. Obok niego pojawią się też m.in. Owen Wilson i Gugu Mbatha-Raw.

Teraz w sieci udostępniono zdjęcia z planu serialu, które kręcone są w Atlancie. Widzimy na nich nie tylko tytułową postać, ale też kilku żołnierzy TVA (Time Variance Authority). Stój Lokiego wskazuje, że być może antybohater tak naprawdę będzie z nimi współpracował. Poniżej zobaczycie też pierwsze spojrzenie na Sophie Di Martino, której rola nie jest jeszcze znana. Zobaczcie:

