To zawsze Agatha pewna 2. sezonu. Ta zmiana w Disney+ to dowód

Fot. Materiały prasowe

Do tej pory serial To zawsze Agatha był oznaczony na platformie streamingowej Disney+ jako miniserial. Odkryto, że niedawno po cichu w serwisie dokonano zmiany i teraz widnieje tam napis „sezon 1”. Wygląda więc na to, że zgodnie z wieloma plotkami, o których nie raz pisaliśmy, drugi sezon jest w planach. Być może pierwotnie twórcy tego nie zakładali, ale niewątpliwy sukces serialu zmotywował ich do zmiany kierunku.

Na razie jednak są to tylko plotki, a zmiana na Disney+ może być ich potwierdzeniem. Marvel Studios jeszcze oficjalnie nie ogłosiło zamówienia.

Fot. Materiały prasowe

Co dalej z Agathą Harkness?

Wszystkie nieoficjalne wieści wskazują, że jeszcze ją zobaczymy w MCU. Spekuluje się, że może to nastąpić w serialu Vision Quest, który bywa nazywany trzecią częścią nieoficjalnej trylogii. W jej skład wchodzą seriale WandaVision i To zawsze Agatha. Na razie jednak potwierdzenia nie ma, ale można być pewnym, że to nie koniec historii tej postaci.

Marvel Studios jeszcze niczego nie ogłosiło, więc wszystko pozostaje w sferze plotek i spekulacji. Jak zawsze, chcą utrzymać tajemnice, by widzowie mogli się pozytywnie zaskoczyć.

