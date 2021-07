Bob Odenkirk komentuje stan zdrowia. Przebywa w szpitalu od 27 lipca

materiały prasowe

Bob Odenkirk miał mały atak serca. Tak wyjaśnił na Twitterze przyczyny wtorkowe zasłabnięcia na planie serialu Zadzwoń do Saula. Wszystko jednak będzie dobrze, bo jak czytamy w jego oświadczeniu, lekarze dobrze się z nim zajęli, a operacja nie była konieczna. Nie wiadomo, czy Bob Odenkirk jeszcze przebywa w szpitalu, w którym znajdował się od wtorku 27 lipca 2021 roku.

Tak dokładnie napisał na Twitterze:

- Cześć, tu Bob. Dziękuję rodzinie i przyjaciołom, którzy byli ze mną w tym tygodniu. Dziękuję także za uczucie od wszystkich, którzy niepokoili się o mnie i o mnie dbali. To przytłaczające, ale czuję tę miłość i wiele ona dla mnie znaczy. Miałem mały atak serca, ale wyjdę z tego dzięki Rosie Estradzie i lekarzom, którzy wiedzieli jak naprawić niedrożność bez operacji. Dzięki też dla AMC i Sony za wsparcie i pomoc, to było coś nadzwyczajnego. Będę musiał trochę przystopować, by dojść do siebie, ale szybko wrócę.

https://twitter.com/mrbobodenkirk/status/1421195860466089991

https://twitter.com/mrbobodenkirk/status/1421195993291309057

Na razie nie wiadomo, co dalej z pracą na planie 6. sezonu Zadzwoń do Saula, bo najwyraźniej Bob Odenkirk nie jest w tej chwili w stanie mogącym pozwolić mu na kontynuacje pracy. Amerykańskie media nie dostały żadnego nowego oświadczenia o tym, czy prace zostaną wstrzymane, czy będą chcieli kręcić sceny z innymi postaciami. To jednak może być trudne, bo Bob Odenkirk gra głównego bohatera.