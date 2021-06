Bodyguard i żona zawodowca - czy kontynuacja się udała? Są recenzje krytyków

materiały prasowe

Bodyguard i żona zawodowca przedstawi dalsze losy Michaela Bryce'a (Ryan Reynolds), który postanowił udać się na wakacje i uwolnić się na jakiś czas od stresu. Jego wypoczynek został jednak przerwany przez wpakowanie się w kolejne kłopoty. Nagle trafia w sam środek strzelaniny z udziałem Soni (Salma Hayek) - żony jego byłego klienta Dariusa (Samuel L. Jackson). Los ponownie zatem krzyżuje ścieżki Bryce'a i Dariusa. Za kamerą powróci twórca pierwszej części, Patrick Hughes.

W obsadzie produkcji są także Morgan Freeman, Antonio Banderas i Frank Grillo. Wcześniejsze zwiastuny zapowiadały dużą dawkę akcji i humoru, ale niekoniecznie wpływa to na udany odbiór całości. Pojawiły się pierwsze recenzje widowiska. Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes może "pochwalić" się wynikiem 33% pozytywnych recenzji (12 pozytywnych i 24 negatywnych). To daje średni wynik 4.60/10.

Krytycy zwracają uwagę na role aktorów, którzy bardzo się starają, ale w pewnym momencie strzelaniny i pościgi z ich udziałem stają się po prostu nużące. Nadmierna eksploatacja cechuje się w tym filmie chaosem narracyjnym, a także sporo uwag kierowanych jest w stronę humoru, który nie działa w tym filmie. Poważnym zarzutem jest także to, że od fabuły po akcję widzowie widzieli to już wcześniej, nie ma nic zaskakującego. W pozytywnych recenzjach zwraca się uwagę na luźny charakter filmu i chemię między postaciami, ale zdecydowanie jest to film bardziej do oglądania w domu, niż na dużym ekranie.

Premiera w Polsce 2 lipca 2021 roku.