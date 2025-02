Nowy Tony Hawk's Pro Skater coraz bliżej. O serii wspomniano... w Call of Duty Black Ops 6

fot. Activision

Reklama

Od kilku miesięcy w sieci można natknąć się na nieoficjalne doniesienia i przecieki wskazujące na to, że trwają pracę nad nową odsłoną serii Tony Hawk's Pro Skater lub remasterem jednej z wcześniejszych części. Niedawno wspomniał o tym młody skater, Tyshawn Jones, a teraz dostaliśmy kolejną, dużo bardziej konkretną wskazówkę.

W nowym sezonie Call of Duty: Black Ops 6 do gry trafiła mapa o nazwie Grind, która przenosi graczy na teren skateparku w Kalifornii. To właśnie tam w jednym ze sklepów można natknąć się na baner z charakterystycznym logo serii Tony Hawk's Pro Skater oraz datą - 4 marca 2025 roku. Można spodziewać się, że tego dnia otrzymamy jakieś ogłoszenie związane z tą kultową marką.

Wspomniany baner możecie zobaczyć na poniższym zdjęciu, które opublikowano na łamach serwisu VGC.