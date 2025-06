Top 50 legendarnych bohaterów gier wideo. The Last of Us nie mogło zabraknąć

fot. Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Legendy świata gier – tak byśmy ich nazwali! W tym rankingu znaleźli się najbardziej znani i lubiani bohaterowie, z jakimi można było się spotkać przez lata prężnego rozwoju branży. To nie tylko wielowymiarowe, najbardziej zapadające w pamięć postacie ostatniego czasu. To również ikony ubiegłego wieku, których pikselowy wygląd wspominamy z łezką w oku. Fabuła to jedno, ale charyzmatyczni bohaterowie żyją w naszych sercach do samego końca. Wielu z nich urosło do rangi ikon popkultury, przedzierając się nie tylko przez kolejne odsłony gry, ale trafiając również do filmów, seriali czy stając się twarzą produktów na sprzedaż.

Zestawienie najlepszych postaci, jakie pojawiły się na wszystkich możliwych urządzeniach, zostało stworzone przez prawdziwych ekspertów – graczy, którzy wiedzą doskonale, jaki bohater zasługuje na wyróżnienie. Jest to barwny ranking zbierający bardzo różne charaktery. Wielu z nich to totalni twardziele, którzy idą po trupach do celu. Inni zyskują sympatię swoją charyzmą lub ogólną postawą.

Materiały zostały zebrane na portalu internetowym Ranker. To właśnie tam użytkownicy oddali głosy na swoich faworytów. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy zgadzacie się z ich opinią.

Najlepsi bohaterzy gier wideo - ranking graczy