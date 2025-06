Wyścig na częstotliwości odświeżania monitorów OLED nabiera tempa

Reklama

Użytkownik Reddita „HM204DTA” udostępnił niedawno reklamę monitora OLED chińskiej marki SDC zdolnego do osiągnięcia częstotliwości 720 Hz. Jeśli produkt ten rzeczywiście istnieje, to SDC właśnie wyszło na prowadzenie w wyścigu o najwyższą częstotliwość odświeżania w wyświetlaczach OLED.

Wspomniana reklama jest obecnie jedynym dowodem na istnienie monitora SDC. Według niej panel QHD 1440p domyślnie działa z częstotliwością 540 Hz, co już czyni go najszybszym monitorem OLED w tej rozdzielczości. Samsung niedawno rozpoczął w krajach Azji Południowo-Wschodniej dostawy modelu Odyssey OLED G6 o częstotliwości 500 Hz przy rozdzielczości QHD, a ViewSonic planuje wprowadzić na rynek podobny wyświetlacz w bliżej niesprecyzowanym terminie.

fot. Samsung

W nowym monitorze SDC "Lighthing 540-Meta" znajduje się 26,5-calowy, matowy panel OLED produkcji LG. Urządzenie wyposażony jest w DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.1, co może utrudnić osiągnięcie maksymalnej częstotliwości odświeżania i prawdopodobnie będzie wymagało kompresji Display Stream Compression oraz precyzyjnego dostrojenia. Ponadto, chociaż monitor z certyfikatem HDR 500 może punktowo osiągnąć maksymalną jasność 1500 nitów, to przy bieli wyświetlanej na pełnym ekranie spada ona do 335 nitów. Inne parametry obejmują między innymi pokrycie 99,5% przestrzeni kolorów P3, współczynnik kontrastu 1,5 miliona do 1 oraz czas reakcji 0,03 ms. Jednak kluczowe szczegóły dotyczące monitora SDC pozostają nieznane, w tym rozdzielczość, przy której osiąga on ekstremalną częstotliwość odświeżania 720 Hz w trybie overclockingu.

Chociaż HM204DTA zauważył w poście na Redditcie, że monitor SDC osiąga 720 Hz tylko przy rozdzielczości poniżej 1440p (prawdopodobnie 1080p), to 540 Hz nadal stanowi znaczące osiągnięcie dla technologii OLED. Cena pozostaje nieznana, ale SDC oferuje aż trzyletnią gwarancję na wypalenie, a monitor jest przystosowany do pracy przez 30 000 godzin.

Większość użytkowników prawdopodobnie zadowoli się graniem w gry i oglądaniem treści z prędkością 60 klatek na sekundę, choć 120 klatek na sekundę staje się coraz bardziej powszechne na konsolach i telewizorach. Jednak zwiększenie tej wartości może znacznie poprawić klarowność ruchu, zwłaszcza podczas obserwacji szybko poruszających się obiektów w sieciowych strzelankach FPP.

Jednak osiągnięcie takich częstotliwości odświeżania w nowoczesnych grach stanowi zupełnie odrębne wyzwanie. W zależności od gry przy kilkuset klatkach na sekundę to procesor może stać się większą przeszkodą niż karta graficzna. Użytkownicy mogą również napotkać ograniczenia częstotliwości odświeżania. Premiera karty graficznej Nvidia RTX 4090 w 2022 roku skłoniła firmę Blizzard do podwyższenia limitu w Overwatch 2 do 600 klatek na sekundę, ale już wkrótce może to nie wystarczyć, bowiem także panele LCD w wykonane technologii TN zaczęły ostatnio osiągać wyższe częstotliwości odświeżania przy rozdzielczości 1080p. Niedawno zaprezentowane produkty firm Acer i MSI mogą osiągnąć częstotliwość 600 Hz, a model Koorui G7, z częstotliwością 750 Hz, jest najszybszym monitorem dostępnym na rynku.