Przez lata nie znaliśmy ich tożsamości. Imiona tych postaci były wielką zagadką

fot. materiały prasowe

Reklama

Intryga, zbrodnia i owiane tajemnicą wydarzenia to zwykle najbardziej interesujące wątki fabularne. Ale nie tylko one potrafią rozbudzić zainteresowanie widza. Wystarczy detal, jakim są dane osobowe fikcyjnego bohatera. To one spędzają sen z powiek fanom, którzy spekulują nad prawdopodobnym imieniem lub nazwiskiem postaci. Zwykle mamy do dyspozycji sam pseudonim lub szczątkowe dane, a my chcemy przecież wiedzieć jak najwięcej!

Zapraszamy do galerii, w której zgromadziliśmy wiele przykładów bohaterów o tajemniczej tożsamości. W zestawieniu odnajdziecie postaci z małego ekranu, których dane zostały ujawnione po jakimś czasie lub wciąż są nieznane. Galeria opiera się na produkcjach z różnych dekad, tak więc wśród nowych hitów, nie brakuje starszych, klasycznych tworów. Wielokrotnie historia poznawania prawdziwych imion i nazwisk postaci dotyczy dalszych produkcji, czyli filmów, kontynuacji itd. Zestawienie nie obejmuje aniołów, kosmitów i podobnych stworzeń.

Sprawdźcie sami, o jakich bohaterach mowa.

Bohaterzy o nieznanej tożsamości