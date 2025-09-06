fot. materiały prasowe

Jest pierwszy zwiastun serialu Boston Blue, który rozgrywa się po wydarzeniach z serialu Zaprzysiężeni. Hit stacji telewizyjnej CBS zakończył się po emisji 293 odcinków. Skupiał się na policyjnej rodzinie Reaganów w Nowym Jorku, a nowy serial, rozgrywający się po tych wydarzeniach, przenosi widzów do tytułowego Bostonu. Bohaterem jest Danny Reagan, w którego ponownie wciela się Donnie Wahlberg.

Boston Blue – zwiastun

Zwiastun prezentuje nowe miejsce akcji i sugeruje nowości w życiu Danny'ego Reagana.

Boston Blue – o czym jest serial?

Danny Reagan przenosi się do Bostonu, gdzie rozpoczyna pracę w tamtejszej policji. Będzie musiał odnaleźć się w nowym mieście i nawiązać współpracę z nowymi ludźmi, w tym z panią detektyw, w którą wciela się Sonequa Martin-Green. Należy ona do wpływowej policyjnej rodziny Bostonu, która ma ogromne znaczenie w mieście. Razem będą pracować nad różnymi sprawami kryminalnymi.

Boston Blue – premiera

Światowa premiera serialu w USA na antenie CBS odbędzie się 17 października 2025 roku.