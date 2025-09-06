Boston Blue - pierwszy zwiastun serialu! Kontynuacja hitu Zaprzysiężeni
Zaprzysiężeni skończyli się po emisji 14 sezonów, ale to nie koniec historii z tego świata. Zadebiutował pierwszy zwiastun serialu Boston Blue, który jest kontynuacją i spin-offem opowiadającym o jednym z bohaterów oryginału.
Jest pierwszy zwiastun serialu Boston Blue, który rozgrywa się po wydarzeniach z serialu Zaprzysiężeni. Hit stacji telewizyjnej CBS zakończył się po emisji 293 odcinków. Skupiał się na policyjnej rodzinie Reaganów w Nowym Jorku, a nowy serial, rozgrywający się po tych wydarzeniach, przenosi widzów do tytułowego Bostonu. Bohaterem jest Danny Reagan, w którego ponownie wciela się Donnie Wahlberg.
Boston Blue – zwiastun
Zwiastun prezentuje nowe miejsce akcji i sugeruje nowości w życiu Danny'ego Reagana.
Boston Blue – o czym jest serial?
Danny Reagan przenosi się do Bostonu, gdzie rozpoczyna pracę w tamtejszej policji. Będzie musiał odnaleźć się w nowym mieście i nawiązać współpracę z nowymi ludźmi, w tym z panią detektyw, w którą wciela się Sonequa Martin-Green. Należy ona do wpływowej policyjnej rodziny Bostonu, która ma ogromne znaczenie w mieście. Razem będą pracować nad różnymi sprawami kryminalnymi.
Boston Blue – premiera
Światowa premiera serialu w USA na antenie CBS odbędzie się 17 października 2025 roku.
