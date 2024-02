Box Office: Argylle: Tajny szpieg klapą w kinach. Ten wynik finansowy jest fatalny

Fot. Materiały prasowe

Argylle. Tajny szpieg zadebiutował w Ameryce Północnej z fatalnym wynikiem 18 mln dolarów (35 mln dolarów globalnie) i bardzo niskimi ocenami widzów wychodzących z premierowych seansów. To drugie jest bardzo złym prognostykiem i gwarantuje wysokie spadki frekwencji, bo mało kto będzie polecać seans znajomym, a jeszcze mniej osób zdecyduje się udać drugi raz. Z uwagi na to, że budżet to 200 mln dolarów, werdykt jest jeden: film jest klapą w kinach. Musiałby globalnie zebrać ponad 400 mln dolarów, by zebrać z kin tyle, by wyjść na zero.

Oznacza to kontynuację złej passy Apple Originals Films, którego poprzednie dwa wielkie tytuły Czas krwawego księżyca i Napoleon również się nie sprzedały w kinach. Docelowo potem ich filmy idą na VOD, czyli do platform, w których wykupuje się dostęp do danego tytułu, a potem do serwisu Apple TV+. Można więc powiedzieć, że Argylle jest klapą w kinach, ale czy będzie sukcesem dla Apple'a, którego oczekiwali, czas pokaże i będzie to oceniane pod kątem innych czynników.

The Chosen - box office

Amerykanie uwielbiają oglądać rzeczy związane z religią chrześcijańską. Tego typu tytuły mają tam duże grono odbiorców i za każdym razem box office to odzwierciedla. Takim sposobem na 2. miejscu w Ameryce Północnej pojawia się emitowany w kinach 4. sezon serialu The Chosen - Wybrani. Zebrał on 7,4 mln dolarów. Wyniki z premiery w innych krajach nie są znane.

Pszczelarz - box office

Podium zamyka film akcji Davida Ayera pt. Pszczelarz, który nadal sobie dobrze radzi. Notuje on niskie spadki frekwencji (tym razem 21%) i w miniony weekend na rynku amerykańskim zbiera 5,2 mln dolarów (49,4 mln dolarów do tej pory). Globalnie ma 122 mln dolarów przy budżecie 34 mln dolarów.