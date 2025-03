Nine Perfect Strangers powróci już niebawem! Znamy nowe miejsce akcji i przybliżoną datę premiery

fot. Hulu

Reklama

Nine Perfect Strangers to historia dziewiątki nieznajomych, których łączy przybycie do Tranquillum – tajemniczego ośrodka odnowy biologicznej obiecującego „pełną transformację”. Serial zdobył sporą popularność i już w tym roku otrzyma kolejny sezon. Hulu wreszcie podzieliło się kilkoma szczegółami, w tym przybliżoną datą premiery.

Nine Perfect Strangers – co wiadomo o 2 sezonie?

Serial zmieni miejsce akcji – z fikcyjnego miasta Cabrillo w Kalifornii przeniesie się do austriackiej części Alp.

Poznamy nową dziewiątkę bohaterów, których tajemnicza guru, Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) zaprosi do udziału w transformacyjnym odosobnieniu w Alpach. W ciągu tygodnia doprowadza ich na skraj przepaści. Czy z tego wyjdą? Masha jest gotowa, by uzdrowić zarówno wszystkich uczestników, jak i siebie samą.

Obok Nicole Kidman, w obsadzie pojawią się Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong oraz Aras Aydin.

Nowy sezon będzie składał się z 8 odcinków, a premiera została zapowiedziana na wiosnę tego roku. Nie podano jeszcze dokładnej daty premiery.

Pierwszy sezon Nine Perfect Strangers w Polsce można obejrzeć na Amazon Prime Video. Tam też prawdopodobnie pojawi się drugi sezon serialu.

Nine Perfect Strangers - zwiastun. Nicole Kidman uleczy nas w nowym serialu Hulu