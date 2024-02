Władca Pierścieni - serial w stylu Petera Jacksona. Te grafiki miażdżą Pierścienie Władzy

fot. materiały prasowe

Gdy ogłoszono pracę nad tytułem Władca pierścieni: Pierścienie Władzy pojawiło się wiele zaniepokojonych głosów. Informacja o ponownym zagłębieniu się w tolkienowski świat wywołała siarczystą burzę w mediach społecznościowych. Podzieleni internauci, ilekroć dochodziło do dyskusji, wróżyli sukces albo rychłą klęskę.

Rozstrzygnięcie tej piekielnej debaty graniczyło wręcz z cudem. Zwłaszcza że ostateczna wersja Amazona przyczyniła się do jeszcze większych podziałów wśród widzów. Jednak mimo własnych preferencji i opinii, co do Pierścieni Władzy, miłośników Śródziemia ponownie połączyło jedno pytanie - jak wyglądałby ten serial, gdyby pracował nad nim Peter Jackson?

W tym pomocna okazała się sztuczna inteligencja. Autorzy strony Abandoned Films prowadzonej na Facebooku opublikowali na swoim profilu wspaniałe obrazy, które ukazują, jakie widowisko przyszykowałby nam ten uzdolniony filmowiec. Jeśli jesteście ciekawi, w jakim klimacie mógłby zostać wykonany nowy projekt, zajrzyjcie do naszej galerii.

Czy taka wizja przemawia do Was bardziej niż stworzony przez Amazona serial? A może uważacie, że Jackson nie spisałby się przy kolejnej produkcji? Czekamy na Wasze komentarze.