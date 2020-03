Box Office - jakie straty poniesie Hollywood przez koronawirusa? Rekordowa kwota

Eksperci są zgodni: sytuacja bez precedensu spowodowana przez pandemie koronawirusa jest czymś, z czym Hollywood na taką skalę nigdy się nie mierzyło. Mówimy o rekordowych stratach na niewyobrażalnym poziomie.

Na obecną chwilę światowy box office zanotował 7 mld dolarów strat. Biorąc pod uwagę uciekanie premier z marca, kwietnia i maja, szacunki mówią o wzroście tej kwoty do 17 mld dolarów do maja 2020 roku. Na razie nikt nie ośmiela się prognozować sytuacji na czerwiec, mając nadzieję na unormowanie sytuacji, ale wszystko jest zależne od końca pandemii.

W to wszystko wliczane są straty studiów, które podjęły decyzje o przenoszeniu premier. Chodzi o to, że budżet reklamowy został już opłacony na miesiące z góry, więc decyzje o opóźnieniu, spisuje te kwoty na straty. Według danych The Hollywood Reporter sprawa wygląda tak: Nie czas umierać (koszt przenoszenia wynosi od 30 do 50 mln dolarów), Ciche miejsce 2 (30 mln dolarów), a w przypadku Mulan czy Szybkich i wściekłych 9 te sumy szczegółowo nie są znane, ale na pewno można tu wliczyć 5 mln dolarów za emisję spotu podczas Super Bowl 2020.

Dziennikarze twierdzą, że w obliczu pandemii, żadne studio nie podjęłoby się emisji filmu w kinach, bo straty liczyliby w setkach milionach dolarów. Wyliczono, że wypuszczenie Nie czas umierać zmniejszyłoby wpływy o przynajmniej 300 mln dolarów. Mulan według ogólnych szacunków te kwotę miałaby o wiele wyższą z uwagi na celowaniu w rynek chiński, w którym kina są nadal zamknięte.

Wstrzymywanie produkcji filmów i seriali również jest kosztowne. Według źródeł THR zatrzymanie prac nad Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings i Małą syrenką kosztuje studio Disney 300-350 tysięcy dolarów dziennie. John Tomlinson, prawnik specjalizujący się w ubezpieczeniach i ocenie ryzyka twierdzi, że nie ma pewności zwrotu wszystkich kosztów z ubezpieczenia. Uważa, że jeśli tak się stanie, te kwoty nie pokryją większej części strat.

Wstrzymywanie prac i brak emisji wydarzeń sportowych jak choćby rozgrywek NBA sprawi, że telewizje będą liczyć również straty w milionach dolarów. Źródła portalu z agencji reklamowej podkreślają, że sytuacja nie jest dobra, ale gdyby obecnie był sezon footballu amerykańskiego, byłoby tragicznie.

