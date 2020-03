Bloodshot – recenzje filmu w sieci. Jaki wynik otwarcia w obliczu koronawirusa?

Bloodshot to film Sony na podstawie Valiant Comics, w którym w roli głównej występuje Vin Diesel. Fabuła skupia się na płatnym zabójcy, którego ciało po śmierci zostaje poddane różnym eksperymentom. W ich wyniku mężczyzna wraca do żywych i na dodatek staje się niezniszczalny.

W czwartek odbyły się pierwsze pokazy filmu, a w piątek produkcja zadebiutowała w kinach w USA. Na ten moment film w serwisie Rottentomatoes ma 34% (32 recenzje pozytywne i 69 negatywnych) zaś średnia ocen wynosi 4.77/10. Zatem nie jest to najlepsza reklama dla filmu, ale zdecydowanie lepiej prezentują się średnia ocen publiczności, która w powyższym serwisie wynosi 78%. Tym bardziej, że wielu krytyków podkreśla, że jest to wystarczająco udana rozrywka w starym stylu z typowym dla Vina Diesela wachlarzem typowych dla niego atrakcji. Nawet jeśli całość daleka jest od zadowalającego poziomu, to jest spory kawał rozrywki.

Pojawiły się też prognozy za pierwszy weekend filmu w kinach. Szacuje się, że zarobek wyniesie od 8 do 10 mln dolarów, co nie jest wynikiem złym w obliczu pandemii koronawirusa, ale na pewno jest to poniżej oczekiwań studia Sony. Na razie trudno oszacować ile wyniesie wynik filmu w Box Office. Za kamerą filmu Bloodshot stoi debiutujący Dave Wilson, a autorem scenariusza jest Eric Heisserer.