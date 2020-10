Box Office Polska: Frekwencja znów fatalna. Banksterzy i Tajemniczy ogród z kiepskim startem

fot. Tomasz Paczkowski

Obostrzenia z powodu pandemii są odczuwalne we frekwencji, która drastycznie spadła w porównaniu do ubiegłych tygodni. Wszystko za sprawą zwiększenia restrykcji. Teraz w całej Polsce można sprzedać 25% biletów na salę, zamiast 50% jak było wcześniej.

W wyniku tego Banksterzy zajmują pierwsze miejsce w zestawieniu z, jak na obecne warunki, raczej przeciętnym wynikiem 30 979 osób. Nawet przy tych restrykcjach i liczbie kopii (453), ten wynik powinien być większy. W grę więc może też wchodzić powracająca niechęć widzów do wyprawy do kin.

Drugie miejsce należy do filmu 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, który przyciągnął 24 109 osób. Do tej pory hit obejrzało 670 228. Tym samym jest to najpopularniejszy polski film od czerwca 2020 roku i osiągnął lepszy wynik niż Pętla, która do tej pory przyciągnęła łącznie 562 401 osób.

Podium zamyka debiutujący Tajemniczy ogród z wynikiem 22 496 osób. Z TOP 10 wypadł już Tenet, który stracił zainteresowanie widzów.