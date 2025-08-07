placeholder
Mortal Kombat 2 – nowe zdjęcie z filmu. Sub-Zero powraca jako Noob Saibot!

Joe Taslim powróci w filmie Mortal Kombat 2 jako Noob Saibot. To wskrzeszony Sub-Zero, który – jak pamiętamy – zginął w pierwszej części, a teraz powraca z nowymi, zaskakującymi umiejętnościami. Nowe zdjęcie z filmu pokazuje wojownika w pełnej chwale.
Mortal Kombat 11 - Noob Saibot fot. WBIE
Do sieci trafiło nowe zdjęcie z filmu Mortal Kombat 2, które pokazuje postać zwaną Noob Saibot. Według portalu Collider, który wypytał twórców o kreację tego wojownika w kinowej produkcji, jego wygląd jest najbardziej inspirowany grą Mortal Kombat 1 z 2023 roku, z dostosowaniem do filmowego stylu. Przypomnijmy, że imię postaci pochodzi od nazwisk twórców gry, którzy napisali je od tyłu. Są to Ed Boon i John Tobias.

Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2
fot. materiały prasowe
Kim jest Noob Saibot?

Postać zadebiutowała w grze Mortal Kombat 2 z 1993 roku i przewija się aż po najnowsze odsłony. Jego pierwsze kostiumy przypominały czarnego Scorpiona lub Sub-Zero – dopiero po latach wprowadzono większe zmiany. Jedną z jego kluczowych zdolności, którą zobaczymy na ekranie, jest ożywienie swojego cienia, który pomaga mu w walce.

Dla reżysera Simona McQuoida ważne było, by uchwycić historię postaci z gier, ale jednocześnie nie stracić dobrze ocenianej kreacji Joe Taslima w roli Sub-Zero, który powraca jako Noob Saibot. 

– Ta wersja Bi-Hana jest postacią tajemniczą i wielbioną przez fanów, więc wymaga kostiumu, który oddaje wizualny styl gry, zachowując realizm filmów. Mówiąc wprost, wygląda świetnie dzięki genialnej kostiumografce Cappi Ireland i jej ekipie. Zawsze chcę umieścić na kostiumie jak najwięcej detali. Bi-Han nie był tutaj wyjątkiem.

Tłumaczy, że wykorzystano różne materiały i tekstury, aby oddać specyficzność światła padającego na ciało postaci w ruchu – tak, by pasowało do jego klimatu i wspomnianych umiejętności.

A tak reżyser wyjaśnia, jak pokazano ożywiony cień na ekranie:

– Aby podkreślić wizualne różnice cienia w filmie, czerpaliśmy inspiracje z ostatniej wersji gry. Cappi wpadła na genialny pomysł, by stworzyć unikalne materiały, które odbijałyby światło, a jednocześnie były wierne pomysłowi, że Bi-Han jest cieniem. Jego ciało pokrywała czarna, niskopołyskowa, teksturowana warstwa przypominająca gumową skórę, natomiast zbroja miała organiczną formę i była wykończona ciemnoszarym, perłowym połyskiem. Cień, który w nim tkwi, to odrębna postać, dlatego potrzebowaliśmy innego kostiumu i koloru. Obie wersje łączyły jednak te same materiały, co pozwoliło wyraźnie odróżnić Nooba od jego cienia, a jednocześnie podkreślić, że obie postacie wywodzą się z tej samej istoty.

Mortal Kombat 2 – premiera w październiku w kinach.

Źródło: collider.com

