Mortal Kombat 2 – nowe zdjęcie z filmu. Sub-Zero powraca jako Noob Saibot!
Joe Taslim powróci w filmie Mortal Kombat 2 jako Noob Saibot. To wskrzeszony Sub-Zero, który – jak pamiętamy – zginął w pierwszej części, a teraz powraca z nowymi, zaskakującymi umiejętnościami. Nowe zdjęcie z filmu pokazuje wojownika w pełnej chwale.
Do sieci trafiło nowe zdjęcie z filmu Mortal Kombat 2, które pokazuje postać zwaną Noob Saibot. Według portalu Collider, który wypytał twórców o kreację tego wojownika w kinowej produkcji, jego wygląd jest najbardziej inspirowany grą Mortal Kombat 1 z 2023 roku, z dostosowaniem do filmowego stylu. Przypomnijmy, że imię postaci pochodzi od nazwisk twórców gry, którzy napisali je od tyłu. Są to Ed Boon i John Tobias.
Mortal Kombat 2 - galeria zdjęć i plakatów z filmu
Noob Saibot na początku galerii.
Kim jest Noob Saibot?
Postać zadebiutowała w grze Mortal Kombat 2 z 1993 roku i przewija się aż po najnowsze odsłony. Jego pierwsze kostiumy przypominały czarnego Scorpiona lub Sub-Zero – dopiero po latach wprowadzono większe zmiany. Jedną z jego kluczowych zdolności, którą zobaczymy na ekranie, jest ożywienie swojego cienia, który pomaga mu w walce.
Dla reżysera Simona McQuoida ważne było, by uchwycić historię postaci z gier, ale jednocześnie nie stracić dobrze ocenianej kreacji Joe Taslima w roli Sub-Zero, który powraca jako Noob Saibot.
Tłumaczy, że wykorzystano różne materiały i tekstury, aby oddać specyficzność światła padającego na ciało postaci w ruchu – tak, by pasowało do jego klimatu i wspomnianych umiejętności.
A tak reżyser wyjaśnia, jak pokazano ożywiony cień na ekranie:
Mortal Kombat 2 – premiera w październiku w kinach.
Źródło: collider.com
