Bridgertonowie mogą mieć dużo sezonów. Pisarka książek zapowiada

Fot. Netflix

Bridgertonowie to serial oparty na książkach pisarki Julii Quinn. To właśnie ona ujawniła w rozmowie z magazynem People, że Shonda Rhimes i inni producenci hitu Netflixa mają plany lata, by przenieść na ekran wydarzenia ze wszystkich ośmiu książek.

Bridgetonowie na lata

Według Quinn te plany są bardzo rozbudowane i wykraczają daleko poza nadchodzący czwarty sezon. Jako że oglądalność serialu w Netflixie jest cały czas znakomita, nie ma nic dziwnego w tym, że twórcy mogą swobodnie dalej pracować.

Sama pisarka wspomina, że gdy rozpoczęły się prace nad serialem, była zaskoczona tym, jak wszystko mieli rozplanowane i obmyślone, ale i tak pomagała im przy wielu decyzjach.

- Musieliśmy wszystko przedyskutować w szczegółach. O tym, że postacie pojawią się na ekranie, a tamte już nie. Podczas tego procesu było dla mnie jasne, że mają rozpisany plan i myślą o wszystkich książkach.

Podkreśla jednak, że plany zawsze mogą się zmienić i wszystko może pójść w innym kierunku. Wiele czynników wpływa na określone decyzje.

Kiedy 4. sezon Bridgertonów?

Showrunnerka serialu potwierdziła, że na czwartą serię trzeba będzie poczekać prawie dwa lata. Trzeci sezon niedawno miał premierę w Netflixie.