Ten horror będzie naprawdę przerażający! Pierwszy teaser i plakat Bring Her Back

fot. materiały prasowe

Opublikowano pierwsze materiały promocyjne kinowego horroru Bring Her Back, współfinansowanego przez Salmira Productions oraz South Australian Film Corporation. Prawa międzynarodowe do jego dystrybucji przejęło Sony Pictures. Jest to sequel wysoko ocenianego horroru Mów do mnie!

Reżyserami produkcji ponownie zostali Danny i Michael Philippou, a autorami scenariusza są Danny Philippou oraz Bill Hinzman. Producentkami jest kolejny duet odpowiedzialny za Mów do mnie!, Samantha Jennings i Kristina Ceyton.

Zdjęcia zakończyły się latem ubiegłego roku w Australii.

Bring Her Back – teaser

Bring Her Back – plakat

fot. materiały prasowe

Bring Her Back – fabuła, obsada, data premiery

Nie ujawniono jeszcze dokładnych szczegółów dotyczących fabuły. Wiadomo jedynie, że będzie dotyczyć ona brata i siostry, którzy odkryją przerażający rytuał w odosobnionym domu ich nowej przybranej matki.

W produkcji wystąpili dwukrotnie nominowana do Oscara Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong oraz Jonah Wren Phillips.

Film zadebiutuje w kinach w Stanach Zjednoczonych 30 maja. Na razie nie ma jeszcze informacji odnośnie daty premiery w Polsce.

Pierwsza część, Mów do mnie! jest dostępna do obejrzenia w ramach subskrypcji Amazon Prime Video.