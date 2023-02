BringBackAlice - nowy polski serial HBO Max. Młodzieżowo jak w Riverdale

foto. HBO Max

HBO Max oprócz drugiego sezonu Odwilży przygotowuje także inną oryginalną produkcję – #BringBackAlice. Zdjęcia nakręcono w zeszłym roku w Trójmieście. Serial ma liczyć sześć odcinków, a widzowie będą mogli go obejrzeć wiosną tego roku. Za reżyserię odpowiada Dawid Nickel, który niedawno debiutował filmem Ostatni Komers. Scenariusz – na podstawie pomysłu Marcina Kubawskiego i Miłosza Sakowskiego – napisał Caleb Ranson

W głównej roli zobaczymy gwiazdę filmu Pokusa – Helenę Englert. W serialu pojawią się również: Marieta Żukowska, Jowita Budnik, Katarzyna Gałązka, Marcel Opaliński, Mila Jankowska, Sebastian Dela, Stanisław Linowski, Bartłomiej Deklewa, Vitalik Havryla, Natalia Iwańska, Adam Cywka, Marcin Stec i Sandra Drzymalska.

#BringBackAlice – o czym jest serial?

Trójmiejska społeczność jest wstrząśnięta zaginięciem popularnej influencerki – Alicji Stec (Helena Englert). Po roku intensywnych poszukiwań nastolatka zostaje odnaleziona w tajemniczych okolicznościach. Niestety internetowa idolka i dziewczyna z tzw. dobrego domu niemal nic nie pamięta. Ze strzępków informacji, niepokojących flashbacków i fragmentarycznych wspomnień próbuje odtworzyć przeszłość. Nie wszyscy jednak wierzą, że straciła pamięć... Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka – Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Powrót influencerki staje się też źródłem konfliktów w grupie jej ukochanych przyjaciół. Łączy ich bowiem mroczny sekret, a od zawsze wiadomo, że tajemnica to najsilniejsza więź...