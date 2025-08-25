Reklama
placeholder

Harry Potter - Ron Weasley na filmiku z planu serialu. Jest również Ginny!

Trwają prace na planie serialu Harry Potter, który jest adaptacją pierwszej książki J.K. Rowling. Po raz pierwszy zarejestrowano Weasleyów, którzy już pojawili się na planie. Udało się uchwycić na krótkim wideo Rona i Ginny.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  harry potter 
Harry Potter - serial HBO/Max
Reklama

Obecnie zdjęcia do serialu Harry Potter są kręcone na dworcu kolejowym King's Cross w Londynie, skąd Harry i inni uczniowie udadzą się na specjalny peron, by pojechać pociągiem do Hogwartu. Widzieliśmy już ujęcia z planu z Harrym Potterem i Hagridem, a teraz pojawiło się nowe wideo, które pokazuje Rona Weasley i Ginny Weasley.

Harry Potter - wideo z planu

W rolę Rona wciela się Alastair Stout, a Ginny gra Gracie Cochrane. Wideo zostało nagrane w chwili, gdy młodzi aktorzy udawali się na plan, ponieważ sam dworzec został oddzielony barykadami od przechodniów, więc nie udało się uchwycić żadnych scen z samego kręcenia. Fani zauważyli, że twórcy wyjątkowo dbają o detale – Ron ma na sobie koszulkę z Chudley Cannons, czyli ze swoją ulubioną drużyną Quidditcha.

 W obsadzie są między innymi tacy aktorzy jak Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Asha Soetan jako Angelina Johnson.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  harry potter 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Harry Potter

Najnowsze

1 Sadie Sink - Stranger Things - dyrektorzy castingu nie byli przekonani, czy powinni obsadzić aktorkę w serialu. Powodem miał być jej wiek, zastanawiano się, czy nie jest za stara na rolę. Jednak tak bardzo pragnęła grać, że była gotowa zrobić wszystko, by ich przekonać. „Po prostu błagałam i prosiłam, żeby dali mi więcej materiału, żebym mogła pokazać im coś świeżego”.
-
Plotka

Spider-Man 4 - co z symbiontem z Bez drogi do domu? Nowe tropy o roli Sadie Sink

2 Śmierci w serialach
-
Spoilery

Druzgocące śmierci w serialach. Po nich te historie już nigdy nie były takie same

3 Gwiezdne Wojny: Wizje
-

Gwiezdne Wojny: Wizje - plakat i data premiery. Kiedy obejrzymy nowe odcinki?

4 Ocean's 13
-

Ocean's 14 - twórca Konklawe nie wyreżyseruje. Podał powód

5 Gears of War
-

Film Gears of War od twórcy Johna Wicka. Producentka zdradza, na jakim etapie są prace

6 John Carter - budżet: 250 mln dolarów; box office: 284 mln dolarów; 52% pozytywnych recenzji na RT.
-

Klapa filmu John Carter. Taylor Kitsch wspomina po latach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e162

Moda na sukces

s04e03

Upload

s04e04

Upload

s04e01

Upload

s04e02

Upload

s42e225

Ridiculousness

s42e223

Ridiculousness

s42e224

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Blake Lively
Blake Lively

ur. 1987, kończy 38 lat

Alexander Skarsgård
Alexander Skarsgård

ur. 1976, kończy 49 lat

Natasha Liu Bordizzo
Natasha Liu Bordizzo

ur. 1994, kończy 31 lat

Yifei Liu
Yifei Liu

ur. 1987, kończy 38 lat

Tom Hollander
Tom Hollander

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV