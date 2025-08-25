Harry Potter - Ron Weasley na filmiku z planu serialu. Jest również Ginny!

HBO/Max

Obecnie zdjęcia do serialu Harry Potter są kręcone na dworcu kolejowym King's Cross w Londynie, skąd Harry i inni uczniowie udadzą się na specjalny peron, by pojechać pociągiem do Hogwartu. Widzieliśmy już ujęcia z planu z Harrym Potterem i Hagridem, a teraz pojawiło się nowe wideo, które pokazuje Rona Weasley i Ginny Weasley.

Harry Potter - wideo z planu

W rolę Rona wciela się Alastair Stout, a Ginny gra Gracie Cochrane. Wideo zostało nagrane w chwili, gdy młodzi aktorzy udawali się na plan, ponieważ sam dworzec został oddzielony barykadami od przechodniów, więc nie udało się uchwycić żadnych scen z samego kręcenia. Fani zauważyli, że twórcy wyjątkowo dbają o detale – Ron ma na sobie koszulkę z Chudley Cannons, czyli ze swoją ulubioną drużyną Quidditcha.

W obsadzie są między innymi tacy aktorzy jak Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Asha Soetan jako Angelina Johnson.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.