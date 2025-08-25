Reklama
Tak źle nie było od 14 lat. Filmy superbohaterskie z niechlubnym rekordem w box office

Przez lata filmy superbohaterskie były najbardziej dochodowymi tytułami roku. W 2025 roku tak nie będzie, ponieważ obecne na ekranach kin produkcje nie osiągnęły sukcesu, zarabiając poniżej oczekiwań. Tak źle nie było od 2011 roku.
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney MCU box office
36. Thunderbolts* - 88% fot. Marvel Studios
Filmy superbohaterskie z niechlubnym rekordem w box office. Po raz pierwszy od 2011 roku żaden tytuł oparty na komiksach nie osiągnie pułapu 700 mln dolarów na świecie ze sprzedaży biletów do kin. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio 14 lat temu, zanim filmy komiksowe stały się niezwykle popularne i niemal każdy z nich zarabiał na całym świecie w okolicach miliarda dolarów.

Filmy superbohaterskie – box office 2025

Nie ma już fizycznej możliwości, by trzy tytuły z 2025 roku mogły osiągnąć pułap 700 mln dolarów. Thunderbolts* zanotowało 382 mln dolarów, a Fantastyczna 4: Pierwsze kroki 473 mln dolarów. Oba te filmy są uznawane za finansowe porażki, ponieważ przy wysokich kosztach produkcji i promocji nie udało się osiągnąć wyniku pozwalającego na zwrot nakładów. Lepiej poradził sobie trzeci tytuł - Superman, który zebrał 604,4 mln dolarów i nie tylko pokrył koszty, ale także przyniósł zysk.

Jak to wyglądało w 2011 roku?

  • Thor - 449 mln dolarów
  • Captain America: Pierwsze starcie - 370 mln dolarów
  • X-Men: Pierwsza klasa - 353 mln dolarów
  • Green Lantern - 219 mln dolarów

Pierwsze trzy tytuły miały znacznie niższe budżety niż współczesne filmy Marvela, dzięki czemu osiągnęły zyski mimo umiarkowanych wpływów. Jedynie Green Lantern okazał się dużą klapą – 219 mln dolarów przy budżecie rzędu 200 mln dolarów oznaczało wyraźne straty finansowe.

Źródło: world of reel

Powiązane filmy

7,4

2025
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi

7,2

2025
Oglądaj TERAZ Thunderbolts* Kryminał

7,3

2025
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Zobacz w kinie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Sci-Fi

