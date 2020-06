Broken Hearts Gallery - zwiastun filmu. Gwiazda Stranger Things w komedii romantycznej

Bohaterką filmu Broken Hearts Gallery jest Lucy, asystentka w galerii sztuki, która sama postanawia urządzić swój zbiór skarbów. Po najnowszym rozstaniu z chłopakiem nasza bohaterka zakłada bowiem tytułową galerię, w której gromadzone są pamiątki ludzi z ich związków. Ta inicjatywna szybko zyskuje ogromny rozgłos, co może stanowić nową szansę dla romantyków, w tym Lucy. W sieci pojawił się zwiastun produkcji. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie znajdują się między innymi Geraldine Viswanathan, Dacre Montgomery, Utkarsh Ambudkar, Molly Gordon, Phillipa Soo, Suki Waterhouse, Arturo Castro, Ego Nwodim, Taylor Hill i Bernadette Peters. Reżyserką projektu jest Natalie Krinsky, która również napisała scenariusz do projektu. Producentką wykonawczą filmu jest Selena Gomez.

From Executive Producer @selenagomez and Writer/Director @nataliekrinsky, watch the new trailer for the romantic comedy of the summer, The #BrokenHeartsGallery 💔 only in movie theaters July 17. pic.twitter.com/4WFLB6HyC5

— Sony Pictures (@SonyPictures) June 22, 2020