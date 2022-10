Bruce Willis nie sprzedał wizerunku firmie Deepcake. Przedstawiciel aktora dementuje doniesienia

YouTube

Bruce Willis odrzucił twierdzenia o przekazaniu wizerunku firmie zajmującej się tworzeniem "cyfrowych bliźniaków". Technologia deepfake umożliwia zastępowanie żywej osoby cyfrową wersją, a wszystko za sprawą sztucznej inteligencji. Według wcześniejszych doniesień legendarny aktor Szklanej Pułapki zgodził się na wykorzystanie swojej podobizny w przyszłych występach na ekranie. Przedstawiciel artysty zdementował jednak te doniesienia.

Bruce Willis - oświadczenie

W oświadczeniu dla The Hollywood Reporter, przedstawiciel Willisa podkreślił:

Nie ma żadnego partnerstwa ani umowy z firmą Deepcake.

Wyjaśnił przy tym, że stworzenie cyfrowej podobizny gwiazdora było potrzebne dla kampanii komercyjnych, które miały miejsce w 2021 roku, a przyszłe wykorzystanie jego cyfrowego odpowiednika pozostanie w gestii gwiazdy.

Zaprzeczenie nastąpiło po tym, jak dziennik The Telegraph podał, że artysta sprzedał prawa do wizerunku, aby umożliwić stworzenie "cyfrowego bliźniaka" za pośrednictwem Deepcake. Willis wyraził aprobatę dla swojego cyfrowego sobowtóra po jego pierwszym użyciu w reklamie dla rosyjskiego operatora telefonicznego. Miał on pochwalić całe przedsięwzięcie, mówiąc, że jest to ciekawe doświadczenie.

W marcu 2022 Willis ogłosił koniec kariery. Aktor zmaga się z afazją, stanem trwałego uszkodzenia struktur mózgowych, przekładającym się na kłopoty z pamięcią i zaburzenie zdolności mowy.