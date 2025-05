Oto polski dubbing w aktorskim Jak wytresować smoka. Powróciła obsada z animacji?

fot. materiały prasowe

Chociaż Jak wytresować smoka opuszcza świat animacji i przechodzi do rzeczywistości z aktorami w rolach głównych, to twórcy nie zapomnieli o najmłodszych odbiorcach bajki i zapewnili im możliwość obejrzenia nadchodzącego kinowego widowiska z dubbingiem. Kto wcieli się w bohaterów w polskiej wersji językowej?

Radosław Koch za pośrednictwem platformy X (wcześniej Twitter) ujawnił obsadę polskiego dubbingu:

Maciej Tomaszewski (Czkawka),

Jacek Król (Stoick),

Wojciech Żołądkowicz (Pyskacz),

Maria Tyszkiewicz (Astrid),

Jan Szydłowski (Sączysmark),

Krzysztof Rogucki (Śledzik),

Jan Jakubik (Mieczyk),

Marta Burdynowicz (Szpadka),

Piotr Bąk(Sączyślin).

Polski dubbing wyreżyserowała Elżbieta Kopocińska, a tekst przetłumaczył Bartosz Wierzbięta. Oznacza to, że reżyserka i scenarzysta się nie zmienili, ale obsada głosowa względem animacji już tak.

Jak wytresować smoka – o czym jest film?

Na wyspie Berk, gdzie Wikingowie i smoki od pokoleń są zaciekłymi wrogami, wyróżnia się Czkawka. Pomysłowy, lecz niedoceniany syn wodza Stoicka Ważkiego łamie wielowiekową tradycję, zaprzyjaźniając się ze Szczerbatkiem – budzącym postrach smokiem z gatunku Nocna Furia. Ich niezwykła więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając dotychczasowe przekonania społeczności Wikingów.

Razem z waleczną i ambitną Astrid oraz ekscentrycznym kowalem Pyskaczem Gburem, Czkawka musi zmierzyć się ze światem podzielonym przez strach i brak zrozumienia. Kiedy pojawia się pradawne zagrożenie, które naraża zarówno Wikingów, jak i smoki, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do nowej przyszłości. Razem muszą odnaleźć kruchą ścieżkę do pokoju, przekraczając granice swoich światów i redefiniując, co to znaczy być bohaterem oraz przywódcą.

Premiera filmu Jak wytresować smoka odbędzie się 13 czerwca 2025 roku w kinach.

