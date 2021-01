Brytyjscy ludzie kina napisali list do brytyjskiego rządu o wsparcie rynku filmowego

Źródło: Warner Bros.

Ponad 40 kluczowych postaci z brytyjskiej branży filmowej napisało do kanclerza skarbu Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka, wzywając do większego wsparcia dla brytyjskiego kina, które, jak twierdzą, „stoi na krawędzi przepaści” w wyniku pandemii. Wśród osób, które podpisały się pod treścią są Christopher Nolan, Steve McQueen, Ridley Scott, Jude Law oraz producenci filmów o Jamesie Bondzie, Barbara Broccoli i Michael G. Wilson. W liście wzywają do ukierunkowanego wsparcia finansowego, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się magią kina. Możemy w nim również przeczytać, że ludzie kina zdają sobie sprawę ze wsparcia jakie rząd zapewnił do tej pory, jednak obawiają się, że to nie wystarczy, jeśli chodzi o większe sieci kinowe, które nie miały dostępu do tego finansowania. Stanowią one 80 procent rynku kinowego w kraju i napędzają sukces finansowy powiązanych sektorów. Przez to stanowią masę krytyczną.

materiały prasowe

Ponadto produkcje filmowe i telewizyjne nie są już zwolnione z ograniczeń dotyczących podróży do Wielkiej Brytanii, co oznacza, że ​​osoby przybywające w związku z nimi do kraju muszą zostać poddane 10-dniowej izolacji. Nowe obostrzenia ustalone przez rząd obejmuje wszystko związane ze wspomnianą produkcją oprócz osób zaangażowanych w istotną pracę dla BBC.