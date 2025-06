Pierwsze recenzje M3GAN 2.0. Jest campowo, ale czy lepiej?

fot. Universal Pictures

Reklama

Blumhouse poszedł na całość, dając Waszej ulubionej morderczej lalce (nie licząc Chucky'ego) sequel. Już ze zwiastunów i oficjalnego opisu fabuły dowiedzieliśmy się, że M3GAN będzie musiała zmierzyć się z innym, nie mniej groźnym robotem stworzonym na jej podobieństwo. Zapowiedzi sugerowały campową przejażdżkę z "wojowniczą księżniczką". Jak wyszło?

M3GAN 2.0 - pierwsze recenzje

Tomatometer, czyli ostateczna ocena recenzentów w serwisie Rotten Tomatoes, wyniósł 65%, co czyni film M3GAN 2.0 "świeżym". Jest to wynik niezły, jednak znacznie niższy niż w przypadku pierwszej części - przypomnijmy, że M3GAN zdobyła aż 93% od krytyków. Już teraz można więc stwierdzić, że dziennikarze są podzieleni w ocenie, czy sequel to trafiona komedia, czy raczej rozczarowanie.

Fot. Blumhouse

Tytułowa bohaterka podobno wciąż trzyma formę. Nadal jest czarująca, zabawna i wyjątkowo pyskata - szczególnie wobec Gemmy. Jednak David Rooney z The Hollywood Reporter zauważa, że robotyczna lalka zyskuje empatię i moralność, co nieco psuje całą zabawę. Z kolei Kristen Lopez (The Film Maven) twierdzi, że w M3GAN 2.0 jest... za mało samej M3GAN.

Zdaniem Robbiego Collina z Daily Telegraph trudno w ogóle zaklasyfikować M3GAN 2.0 jako horror. Jak twierdzi Tessa Smith (Mama's Geeky), w filmie pojawia się kilka bardziej przerażających ujęć, ale przede wszystkim ma on rozśmieszać.

A jak z tym humorem? To już kwestia subiektywna. Część dziennikarzy - np. Rachel Leishman z The Mary Sue - uważa, że sequel jest jeszcze zabawniejszy od oryginału. To film w pełni samoświadomy, który czerpie garściami z ekranowego absurdu, dzięki czemu M3GAN potrafi bawić. Niektórzy jednak twierdzą, że produkcja zbyt mocno stara się wpasować w humor viralowy z TikToka - zapewne z nadzieją, że znów wygeneruje memy.

Fot. Blumhouse

Zobacz także: Upiorny kubełek na popcorn z M3GAN 2.0. Otwiera się jak głowa robota z horroru

Co ze scenami walki? Dan Bayer (Next Best Picture) chwali "kinetyczny styl" pojedynków między robotami, który rekompensuje momentami wolniejsze tempo filmu. Są to ekscytujące sekwencje, choć nieszczególnie innowacyjne. Zgodzili się z nim Emma Kiely z Collidera oraz Josh Larsen.

Po raz kolejny franczyza porusza temat sztucznej inteligencji oraz potencjalnej przyszłości tej technologii. Sposób, w jaki to robi, nie każdemu przypadnie do gustu. Cody Dericks (AwardsWatch) komentuje:

- Film kończy się miałkim przesłaniem w stylu: "Dogadajmy się", jakby potencjalnie zgubna technologia sztucznej inteligencji była nieuniknionym etapem rozwoju ludzkości, a nie losem, którego da się uniknąć.

Czy M3GAN 2.0 jest lepsza od pierwszej części? Pod względem ogólnej oceny - zdecydowanie nie. Ostateczny odbiór jest jednak mocno zróżnicowany. Część osób jest zachwycona sequelem, podczas gdy inni - jak David Rooney - uważają, że M3GAN wymaga pilnego reprogramowania w laboratorium. Wygląda więc na to, że trzeba przekonać się samemu. Film wejdzie do kin 27 czerwca.

Zobacz także: Monster High już nie dla dzieci? Reżyser horroru M3GAN stworzy film aktorski!

Ranking najlepszych filmów futurystycznych i dystopijnych