Venom 3 - symbiont Pata Mulligana to jednak Toxin? Lista usuniętych scen z filmu

Venom 3: Ostatni taniec podobnie, jak poprzednie części, miał mnóstwo dziur fabularnych. Mimo to film z Tomem Hardym cieszył się w kinach dużą popularnością. Zarobił 468 mln dolarów, stając się dziesiątą najbardziej dochodową produkcją 2024 roku.

Usunięta scena potwierdza, że symbiont Mulligana to Toxin

W nowym filmie powrócił Stephen Graham, który wcielił się ponownie w detektywa Mulligana. Tutaj znowu był związany z zielonym, przypominającym węża symbiontem, ale fani nie byli pewni czy to na pewno Toxin, który w drugiej części go porzucił. Z odpowiedzią przychodzi wydanie Blu-ray, w którym ujawniono listę usuniętych scen. Jedna z nich nosi tytuł "Toxin's Warning", czyli scena z ostrzeżeniem, co potwierdza, że w Mulliganie znowu znajdował się ten symbiont.

Ostatecznie Toxin szybko zginął w starciu z Xenophage. Szef ds. efektów wizualnych filmu, Aharon Bourland, niedawno ujawnił w jednym z wywiadów.

Kelly [Marcel, reżyserka filmu] miała dla niego wyjątkową wizję — chciała, aby wyglądał jak wąż, półprzezroczysty "bóg wody". Dave Lee i jego zespół z DNEG wykonali fantastyczną robotę, wcielając tę ​​wizję w życie.

Poniżej możecie zobaczyć listę wszystkich usuniętych scen oraz dodatkowych materiałów z trzeciej części Venoma, które znajdą się w wydaniu Blu-ray.

Venom: Ostatni taniec - zdjęcia