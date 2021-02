BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 88-90. Co się wydarzy?

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Powracający po ponad 10 latach serial BrzydUla 2 okazał się ogromnym sukcesem. Produkcja TVN cieszy się bardzo wysoką oglądalnością zarówno na antenie stacji TVN7 jak i na platformie player.pl, na którą wcześniej trafiają odcinki. Treści dotyczące nowej odsłony losów Uli Dobrzańskiej i domu mody F&D należą również do tych najczęściej czytanych na łamach naEKRANIE. Dla czytelników naszego portalu przygotowaliśmy więc zdjęcia z nadchodzących epizodów. Fotosy z odcinków 88-90 znajdziecie poniżej w galeriach.

Zobaczcie, co się wydarzy.

BrzydUla 2 - 88-90 - co się wydarzy?

Zdjęcia mówią same za siebie - będzie się działo. Twórcy serialu dadzą nam wgląd w relację Bożenki i Adama Turka. Jak widać, nie wszystko pójdzie w ich związku najlepiej i nie obejdzie się bez konfliktu. Wciąż ważną rolę w produkcji TVN odgrywać będą Paulina i Aleks Febo, zaś Ula i Marek niezmiennie będą się starać, by wyprowadzić firmę na prostą. Sądząc po zdjęciach, Dobrzańska może liczyć w tej kwestii na sojuszników. Będzie to jej potrzebne, bo oczekiwania Aleksa i innych wymuszą na niej gaszenie kolejnych pożarów w firmie. A jak potoczy się wątek Violetty? Czy obecność pani Hu wreszcie pomoże Dobrzańskim w zażegnaniu kryzysu w domu mody? Już wkrótce się o tym przekonamy. Na horyzoncie wciąż są potencjalnie wakacje Dobrzańskich, które mogą być szansą dla uratowania małżeństwa.

Obsada serialu TVN pozostaje niezmienna. Julia Kamińska wciela się w Ulę Dobrzańską, a Filip Bobek w jej męża, Marka. Łukasz Simlat rewelacyjnie portretuje Adama Turka, Magdalena Koleśnik Nadię, Łukasz Garlicki Sebastiana, zaś Małgorzata Socha Violettę. Maja Hirsch gra Paulinę, a Mariusz Zaniewski jej brata Aleksa. Krzysztof Czeczot to serialowy Maciek, najlepszy przyjaciel Dobrzańskiej. W roli ojca Uli występuje Marek Włodarczyk, a Ali Dorota Pomykała.

BrzydUla 2 - odcinek 88

BrzydUla 2 - odcinek 89

BrzydUla 2 - odcinek 90