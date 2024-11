Emma Stone zachwyciła wszystkich na przesłuchaniu. Aktor wspomina: "Zaczęła się ze mnie nabijać"

Fot. Materiały prasowe

Jesse Eisenberg w programie The Spotlight zaczął wspominać casting do filmu Zombieland. Emma Stone wywarła na nim wtedy ogromne wrażenie, ponieważ była wyjątkowo błyskotliwa i nie bała się być trochę niemiła, by pokazać pełnię swoich możliwości.

Tak Emma Stone zachwyciła wszystkich na przesłuchaniu

Byłem już wtedy obsadzony w filmie, więc jak wiele osób, brałem udział w przesłuchaniu do jej roli. Na tym etapie zostały same utalentowane aktorki, ale ze względu na to, że wszystkie chciały wygrać, były bardzo miłe i tak dalej.

Wszystko zmieniło się, gdy przyszła kolej Emmy Stone.

A wtedy wkroczyła Emma Stone i zaczęła się ze mnie nabijać w scenie - po prostu atakować kolejnymi obelgami i było to strasznie zabawne. Jej docinki były niesamowicie szybkie i bystre. A kiedy wyszła z pokoju, poczułem się bardzo, bardzo malutki.

Eisenberg dodał, że wszyscy byli nią zachwyceni:

Pomyśleliśmy: "O mój Boże, ta dziewczyna jest geniuszem". A miała może 19 lat, gdy brała udział w tym przesłuchaniu. To naprawdę spektakularna i błyskotliwa osoba.

