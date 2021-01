materiały prasowe

Serwis Rotten Tomatoes przygotował ranking najlepszych filmów 2020 roku. Powstał on na podstawie recenzji krytyków, dzięki którym produkcje uzyskują status świeżych lub zgniłych (w zależności od tego, czy przeważają opinie pozytywne, czy negatywne). Portal zebrał wszystkie filmy oznaczone jako Certified Fresh w ciągu ostatniego roku.

Aby produkcje zostały sklasyfikowane w rankingu, musiały uzyskać minimalną liczbę recenzji: w przypadku szerokiej dystrybucji wynosi ona 80, a dla dystrybucji streamingowej oraz limitowanej - 40. Z kolei te tytułu, które miały premierę w telewizji potrzebowały 20 recenzji. Ponadto we wszystkich typach dystrybucji u każdego filmu wymaganych jest co najmniej 5 recenzji, które zostały napisane przez najlepszych profesjonalnych krytyków (Top Critics).

Nie trzeba dodawać, że 2020 rok był bardzo nietypowy ze względu na pandemię, która spowodowała zamknięcie kin, a sposób dystrybucji musiał ulec zmianie. Dlatego Rotten Tomatoes w tym roku uwzględnia w swoim rankingu nie tylko kinowe filmy, ale również te, które trafiły do telewizji lub platform streamingowych. Znajdują się w nim również programy dokumentalne, a nawet odcinki seriali, które mają formę antologii. Znajdziemy w nim nie tylko wysokobudżetowe produkcje, ale także filmy niszowe oraz te, które nie trafiły jeszcze do szerokiej publiczności, co oznacza, że wyniki mogą zaskakiwać. Należy też wspomnieć, że zestawienie ulega zmianom z dnia na dzień. Sprawdźcie ranking podsumowujący 2020 rok z dnia 12 stycznia.

Najlepsze filmy 2020 roku według Rotten Tomatoes: miejsca 100-51.:

100. Asystentka - 92%

Najlepsze filmy 2020 roku według Rotten Tomatoes: miejsca 50-1.:

50. Sound of metal - 97%