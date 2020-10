BrzydUla 2 - zdjęcia z 4. odcinka. Co się wydarzy?

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 powoli rozkręca się, wprowadzając do centrum historii lubiane postaci i rozwijając klucze fabularne, które mają angażować widzów w historie. Czy w końcu padnie jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy Marek zdradza?

BrzydUla 2 - o czym 4. odcinek?

Powróci temat sporu Uli z Markiem na temat jej powrotu do plany. Bohaterka będzie bezskutecznie próbować porozmawiać z mężem na ten temat. W końcu do niej dociera, że Marek coś przed nią ukrywa. Dochodzi do problemu pomiędzy Markiem, a Sebastianem, który nie chcę wspomóc prezesa w kontakcie z Violą. Bożenka podczas pierwszego dnia pracy okazuje się, że jest kompletnym przeciwieństwem Uli. Kobieta ma inną postawę i szybko obiera strategię, która pozwoli jej przetrwać w tej dżungli. Tymczasem Violetta decyduje się odwiedzić Ulę.

BrzydUla 2 - gdzie oglądać?

Serial najpierw ma prapremierę w każdym piątek w player.pl. Wówczas można oglądać od razu kolejny 5 odcinków. W telewizji serial jest emitowany od poniedziałku do piątku na antenie TVN7.