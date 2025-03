W The Electric State wykorzystano sztuczną inteligencję. Nie chodzi o krytykowany plakat

fot. Netflix

Bracia Russo otwarcie mówią, że wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich produkcjach. W wywiadzie z The Times reżyserzy ujawnili szczegóły, jak zastosowali to narzędzie w The Electric State. Nie chodzi o krytykowany plakat, o którym pisaliśmy, ale tak naprawdę o coś, co było już w samym filmie. Promocja to inny aspekt, przy którym filmowcy nie zawsze są aktywnie zaangażowani.

Plakat to AI? Krytyka wobec The Electric State

Sztuczna inteligencja w filmach – jak Bracia Russo wykorzystali AI w The Electric State

Bracia Russo ujawnili, że wykorzystali sztuczną inteligencję do modulowania głosów w The Electric State. Ich zdaniem to samo może zrobić każdy 10-latek po obejrzeniu filmiku na TikToku. Nie sprecyzowali dokładnie, w jaki sposób AI było im tutaj potrzebne i czy to jedyny element, w którym ją wykorzystano.

Wcześniej Bracia Russo mówili o wykorzystaniu AI w Avengers: Doomsday, nadchodzącym filmie Marvela. Odsyłamy do tego newsa po szczegóły!

The Electric State, najnowszy film Braci Russo, można obejrzeć na Netflixie.