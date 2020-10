BrzydUla 2 - odcinek 2 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 dobrze obrazuje obecny etap życia Uli Dobrzańskiej, która nie jest zbyt szczęśliwa. Dotknął ją trochę kryzys wieku średniego, a także inne problemy - Marek cały czas pracuje, więc Ula jest prawie że samotną mamą. To pozwala zbudować nić emocjonalną z widzem. Zwłaszcza w czasie humorystycznej rozmowy z przyjacielem, gdy kobieta wspomina czasy, w których mogła iść do pracy, kupić po drodze kawę i jeszcze rozmawiać z dorosłymi ludźmi. Wątek zostaje dobrze wykorzystany do tego, by skierować rozwój historii w oczekiwanym kierunku, gdyż koniec końców bohaterka musi wrócić do pracy. A to siłą rzeczy dobrze współgra z całym konceptem osadzenia opowieści 10 lat później.

Twórcy nadal bawią się w budowanie niepewności, pokazując nam konflikt w rodzinie Dobrzańskich. Pytanie Uli o powrót do pracy zwiastuje nadchodzący kryzys w małżeństwie. Od razu pojawią się skojarzenia, że to przecież musi mieć związek z Nadią, prawda? Dobrze obrazuje to dwuznaczna scena, gdy szykują się do spotkania. Trzeba przyznać, że ten pomysł na pewno trafi do fanów, bo każdy, kto zna BrzydUlę, od razu pomyśli o dawnych eskapadach Marka. Choć sam nie jestem przekonany, że dochodzi do zdrady małżeńskiej, wątek zaliczam na plus. Myślę, że wiąże się to z problemami firmy, które są tutaj poruszone, więc tym samym Marek popełnia szkolne błędy, wchodząc coraz głębiej w bagno niedomówień i kłamstw, sugerując coś innego, niż jest w istocie.

BrzydUla 2 - odcinek 2

Odcinek pozwala trochę lepiej przyjrzeć się strukturze firmy dzięki wątkowi Bożenki. Oczywiście, może bawić jej roszczeniowa postawa, bo jest protegowaną prezesostwa, ale sam proces szukania jej zajęcia jest dość rozrywkowy. Jest w tym właśnie ten luz, dystans i humor wynikający z wesołej konwencji serialu. Ostatecznie wrzucenie jej na siłę do Adama ma potencjał humorystyczny, jak i fabularny, który może nieźle urozmaić perypetie firmy.

BrzydUla 2 dobrze się rozkręca, utrzymując szybkie tempo, ale też nie zapomina o humorze i rozwoju relacji między postaciami. Lekko, zabawnie i z pomysłem. Widzowie serialu powinni być usatysfakcjonowani.