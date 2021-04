BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 134-137. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2, czyli kontynuacja losów Uli Cieplak (obecnie Dobrzańskiej), okazała się ogromnym hitem stacji TVN. Nowy sezon, ukazujący życie bohaterki po upływie 10 lat, podbił serca tak nowych, jak i wiernych fanów, a widzowie wciąż chętnie sięgają po kolejne odcinki produkcji za pośrednictwem platformy player.pl oraz TVN 7.

Za nami już ponad 130 odcinków - tych bardzo dobrych i nieco gorszych. Twórcy wciąż jednak starają się zaskakiwać odbiorców i z odcinka na odcinek serwować rozrywkę. O tym, że Ula Dobrzańska i inni bohaterowie serialu BrzydUla 2 wciąż mają grono wiernych fanów, niech świadczy popularność, jaką cieszą się treści dotyczące tej produkcji publikowane w naszym portalu.

W naszych galeriach znajdziecie więc zdjęcia z odcinków 134-137, które zdradzają, czego możemy spodziewać się po nowych epizodach. Przedstawiamy również streszczenie nadchodzących odcinków.

BrzydUla 2 - odcinki 134-137 - co się wydarzy?

W nadchodzących odcinkach produkcji TVN będzie się sporo działo. Paulina czekać będzie na wybudzenie Aleksa ze śpiączki i z pomocą Fica szykować swoją linię obrony w sprawie Francesco.W jednym z odcinków po firmie rozniesie się plotka o rzekomej śmierci Aleksa, która dotrze do Pauliny. Zrozpaczona bohaterka pojedzie do szpitala pożegnać się z bratem. Viola i Sebastian znowu oddalą się od siebie przez nieporozumienia, jednak Sebastian szybko zda sobie sprawę, jaki błąd popełnił, mylnie oceniając byłą ukochaną. Konflikt pomiędzy Dobrzańskimi trwać będzie w najlepsze, a małżonkowie nie będą dogadywać się ani na płaszczyźnie prywatnej, ani też zawodowej. Marek zdecyduje się nawet odsunąć od spraw firmy i dać pole do popisu Uli, a w tym czasie zam poświeci więcej czasu dzieciom. Dobrzański, który znalazł nowe mieszkanie dla siebie i dzieci, podczas podpisywania umowy wpadnie w oko pośredniczce nieruchomości.

BrzydUla 2 - obsada

Obsada produkcji BrzydUla 2 podczas trwania serialu uległa niewielkim zmianom. W połowie sezonu musieliśmy pożegnać się z portretowaną przez Magdalenę Koleśnik Nadią, jednak od pewnego czasu w serialu oglądać możemy za to Piotra Borowskiego w roli oszusta imieniem Francesco. Do stałej obsady należy portretująca główną bohaterkę Julia Kamińska, Filip Bobek grający Marka, Łukasz Simlat w roli Turka, dyrektora finansowego i członka zarządu F&D, Łukasz Garlicki w roli Sebastiana, Małgorzata Socha jako Violetta, Maja Hirsch jako serialowa Paulina Febo, Mariusz Zaniewski jako Aleks Febo, Dorota Pomykała jako Ala, Krzysztof Czeczot jako Maciek, zaś Marek Włodarczyk wciela się w rolę ojca Uli Dobrzańskiej. Nel Kaczmarek to serialowa Beatka, zaś Paulina Kondrak odgrywa rolę księgowej Bożenki.

BrzydUla 2 - odcinek 134

BrzydUla 2 - odcinek 135

BrzydUla 2 - odcinek 136

BrzydUla 2 - odcinek 137

