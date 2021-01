BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 69-73. Co się wydarzy?

Fot. Bartosz Krupa/East News

BrzydUla 2 to wielki hit stacji TVN7 i platformy Player.pl. Pomimo formy codziennej i wcześniejszej premiery w VOD, oglądalność serialu jest znakomita i w 2021 roku nadal powoduje, że producenci mogą być zadowoleni. Fenomen BrzydUli 2 nadal zachwyca i przyciąga widzów przed ekrany. Także czytelników naEKRANIE.pl, którzy sprawiają, że treści o polskim hicie są jednymi z najchętniejszych czytanych na lamach naszego portalu.

BrzydUla 2 - 69-73 - co się wydarzy?

Będzie się działo! To mówią zdjęcia i informacje ujawnione na temat serialu BrzydUla 2. Przede wszystkim nieoczekiwanie znów powróci Artur, jednorazowy kochanek Uli, który pojawi się - jak to już zwykle bywa - w najgorszym możliwym momencie. To ostatecznie jednak doprowadzi do oczekiwanej przez widzów rozmowy Uli i Marka na temat przyszłości ich małżeństwa. Czy da się uratować miłość tej pary? Zdecydowanie to coś, co elektryzuje fanów. W kolejnych odcinkach istotne role odegrają również siostry Kubasińskie.

Obsada bez zmian. W jej składzie są Julia Kamińska jako Urszula Dobrzańska, Filip Bobek jako jej mąż Marek, Łukasz Simlat w roli Adama Turka, Magdalena Kolesnik jako Nadia, Łukasz Garlicki jako Sebastian, Małgorzata Socha jako Violetta, Maja Hirsch w roli Pauliny, Mariusz Zaniewski czyli serialowy Aleks, Dorota Pomykała jako Ala, Krzysztof Czeczot jako Maciek oraz Marek Włodarczyk w roli ojca Uli.

BrzydUla 2 - odcinek 69

BrzydUla 2 - odcinek 70

BrzyduUla 2 - odcinek 71

BrzydUla 2 - odcinek 72

BrzydUla 2 - odcinek 73