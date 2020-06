BrzydUla - zdjęcia z nowego sezonu! Tak wygląda bohaterka po latach!

fot. TVN/Agnieszka Jurek

BrzydUla powraca z nowymi odcinkami. Telewizja TVN szykuje kontynuację popularnego serialu po ponad 10 latach. Prace na planie startują w czerwcu 2020 roku w Warszawie.

BrzydUla - o czym nowe odcinki?

Bohaterów spotykamy 10 lat po wydarzeniach z ostatniego odcinka. Ula przekona się, że "żyli długo i szczęśliwie" istnieje tylko w baśniach. Rzeczywistość pokazuje, że za rogiem czają się zwykła codzienność, rozterki i życiowe zakręty. Ula Cieplak ma teraz o wiele więcej do stracenia, bo poza karierą, ma także męża i dzieci. Marek natomiast za wszelką cenę próbuje udowodnić światu, że sam - bez pomocy Uli - poradzi sobie w zarządzaniu F&D, ale wychodzi mu to raz lepiej, raz gorzej. Oboje są na zupełnie innym etapie swojego życia. TVN nie potwierdza, że popularni bohaterowie są małżeństwem, a nawet sugeruje, że być może jest to ktoś inny, więc na to pytanie odpowiedź znajdziemy w odcinkach.

- BrzydUla znowu będzie bawić i wzruszać. Już jesienią na ekranie ponownie zobaczymy bohaterów, których pokochała cała Polska dziesięć lat temu. Teraz każdy z nich jest na innym etapie swojego życia. Jak zmienił się świat Uli i ona sama przez te 10 lat? Wciąż robi zawrotną karierę w Febo&Dobrzański? Czy u jej boku jest Marek, a może zupełnie inny mężczyzna? To pytania, na które już wkrótce widzowie poznają odpowiedź. Dodatkowo pojawią się też nowe postaci, które nadadzą kolorytu premierowym odcinkom i wywrócą do góry nogami życie Uli i jej przyjaciół" - mówi Karolina Izert, producentka serialu ze strony TVN.

Opublikowano pierwsze zdjęcia Julii Kamińskiej w roli Uli Cieplak. Tak wygląda po latach:

BrzydUla - Julia Kamińska po latach

BrzydUla - obsada

Julia Kamińska powraca w tytułowej roli. Obok niej wystąpią: Filip Bobek, Małgorzata Socha, Łukasz Garlicki, Maja Hirsch, Mariusz Zaniewski, Łukasz Simlat, Marek Włodarczyk, Dorota Pomykała, Krzysztof Czeczot, Dominika Kluźniak, Wacław Warchoł i nowe twarze - Magdalena Koleśnik, Karol Pochecia i Marcin Rogacewicz.

BrzydUla - ile odcinków?

TVN mówi otwarcie: dalsze losy Uli Cieplak planowane są na 180 odcinków. Za scenariusz ponownie odpowiada Piotr Jasek, który pracował przy oryginale. FreemantleMedia Polska odpowiada za produkcję na zlecenie TVN. Twórcy musieli nabyć prawa do możliwości realizacji kontynuacji, bo przypomnijmy, że projekt oparty jest na kolumbijskim formacie zatytułowanym Yo Soy Betty, La Fea.

BrzydUla - kiedy premiera?

TVN planuje premierę nowych odcinków BrzydUli już jesienią 2020 roku. Jako że sezon w Polsce zawsze rusza we wrześniu, można założyć, że to właśnie w tym miesiącu będzie wielki powrót Uli Cieplak. Emisja na antenie TVN oraz w platformie Player.pl.