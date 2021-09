Buffy: Postrach wampirów - pięćdziesięcioletnia Buffy vs apokalipsa. Pierwsze spojrzenie

Fot. Boom Studios/cbr.com

Buffy: Postrach wampirów doczeka się nowej serii komiksowej, za którą odpowiedzialne jest Boom Studios. Akcja będzie rozgrywać się 30 lat po zakończeniu wydarzeń z serialu telewizyjnego. Historia podąży za Buffy Summers, która jest już po pięćdziesiątce i walczy o przetrwanie w postapokaliptycznej przyszłości, w której przez magiczną katastrofę zostało zablokowane słońce. Dzięki temu nic nie stoi już na przeszkodzie wampirom, które swobodnie wędrują po Ziemi. Główna bohaterka spędziła wiele lat w przekonaniu, że linia łowców wampirów dobiegła końca. Jednak pewna młoda dziewczyna może wyprowadzić ją z błędu i zakończyć ten koszmar.

Buffy: Postrach wampirów - pierwsze spojrzenie na serię komiksową Buffy The Last Vampire Slayer

Poniżej można zobaczyć, jak prezentuje się komiks, a także jak wygląda design Spike'a z przyszłości i Buffy, która ma większe zmartwienia niż szkoła średnia.

Buffy The Last Vampire Slayer

Buffy: Postrach wampirów - szczegóły na temat Buffy The Last Vampire Slayer

Buffy The Last Vampire Slayer to historia, która po raz pierwszy została opublikowana przez Polygon. Napisała ją Casey Gilly, a ilustracje stworzył artysta Joe Jaro. Seria będzie miała cztery części. Ma trafić do sprzedaży w USA 8 grudnia 2021 roku.