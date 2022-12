Bullet Train online. Dziś premiera filmu w platformach VOD

fot. IMDb.com

Bullet Train, czyli świetne kino akcji z Bradem Pittem już jest dostępne w platformach VOD. Są to serwisy, w których za dostęp do filmu na określony czas trzeba zapłacić jednorazową kwotę. Premiera odbyła się 7 grudnia i widowisko jest dostępne w następujących platformach: Chili, Google Play, iTunes, Loomi by Opera, Orange VOD, Multimedia, Vectra, PLAY NOW, UPC, Premiery Canal+ oraz Rakuten TV.

Billet Train - o czym jest film?

Historia oparta na powieści Maria Beetle autorstwa Kotaro Isaki rozgrywa się w Japonii na pokładzie superszybkiego pociągu Tōhoku Shinkansen Hayate, jadącym z Tokio do Morioki w prefekturze Iwate. Na pokładzie pociągu pięcioro zabójców odkrywa, że ich zlecenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Jednym z nich jest „Ladybug” (Brad Pitt) – pechowiec, który po serii zawodowych porażek ma nadzieję zakończyć nowe zlecenie sukcesem.

Bullet Train - zwiastun

Za kamera stoi David Leitch, znany wszystkim jako współtwórca Johna Wicka, którego podejście do kręcenia scen akcji zmieniło Hollywood. Wraz ze swoją grupą kaskaderów 87Eleven sprawił, że wszystko wygląda niesamowicie i widowisko jest oparte na umiejętnościach kaskaderskich, nie efektach komputerowych. Gwiazdy jego filmów zawsze są szkoleni przez jego kaskaderów do tego, by wykonywać sami wszystkie sceny walk. Brad Pitt wziął udział w 95% scen bez pomocy dublera.