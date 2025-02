fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

W serwisie YouTube opublikowano właśnie zapowiedź nowego serialu animowanego od twórców nominowanej do Oscara i wielokrotnie nagrodzonej animacji Flow. Za The Chimera Brigade odpowiedzialne jest Sacrebleu Productions. Serial jest na etapie produkcji. Ma sobie liczyć osiem odcinków trwających około 40 minut. Co wiadomo o serialu?

Oto zapowiedź wyjątkowej animacji od twórców Flow

Historia bazuje na francuskim komiksie z 2009 roku o tytule La Brigade Chimérique. Zwiastun z kolei skupia się na przedstawieniu stylu animacji, który bez dwóch zdań zachwyca. The Chimera Brigade opowie o wydarzeniach z Verdun w trakcie Wielkiej Wojny. Była to jedna z najdłuższych i najkrwawszych bitew w historii tego konfliktu.

Sprawdźcie, jak wygląda animacja w akcji.

Czy The Chimera Brigade ma szansę się znaleźć w tym zestawieniu w przyszłości? Oceńcie sami.