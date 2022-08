Bupkis - Joe Pesci wróci do aktorstwa. Aktor dołączył do obsady serialu komediowego

Netflix

Joe Pesci to uznany aktor z wielu ról w filmach gangsterskich, ale też komediowych. W 2019 roku wrócił do aktorstwa w filmie Irlandczyk od Martina Scorsese i wydawało się, że to może być jego ostatnia rola. Portal Deadline podaje jednak, że zobaczymy go niedługo w serialowej komedii Bupkis od platformy Peacock.

Tym samym dołączy do Pete'a Davidsona i Edie Falco. Serial przedstawi fikcyjne, fabularyzowane losy Davidsona, a Pesci zagra jego dziadka, natomiast Falco wcieli się w matkę komika. Dla Pesci'ego jest to drugi raz, kiedy wystąpi na małym ekranie - wcześniej miało to miejsce w produkcji Half Nelson od ABC z 1985 roku. Davidson oprócz roli głównej jest też współscenarzystą i producentem wykonawczym.

Pesci, który zdobył trzy nominacje do Oscara za role dramatyczne w filmach Martina Scorsese Wściekły byk, Chłopcy z ferajny (za który zdobył nagrodę), oraz Irlandczyk, jest również znany z komediowych występów w takich klasykach jak Kevin sam w domu i Mój kuzyn Vinny.

źródło: 20th Century Fox

Data premiery serialu nie jest na ten moment znana. W USA zadebiutuje na platformie Peacock.