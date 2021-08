Call of Duty Vanguard - wymagania, data premiery, dostępne edycje. Podsumowanie informacji o grze

fot. Activision

Call of Duty Vanguard to kolejna już część znanej i cenionej marki strzelanin pierwszoosobowych od Activision. Seria wraca znów do swoich korzeni, przenosząc gracza na front II Wojny Światowej, gdzie wcielimy się w członków fikcyjnej jednostki specjalnej podczas będącej dziełem wyobraźni twórców, ale mającej swoje korzenie w rzeczywistości, operacji Fenix

Twórcy chcą by gracze poczuli się jak ci, którzy podczas II Wojny Światowej tworzyli pierwsze elitarne jednostki specjalne. Pamiętajmy że to właśnie wtedy położono podwaliny pod to, tworząc choćby brytyjski SAS, a nasza polska duma czyli GROM do dziś jest pod patronatem legendarnych Cichociemnych.

Prócz kampanii dla jednego gracza wraca oczywiście multiplayer. Twórcy zapowiedzieli że zostaje on właściwie przebudowany od podstaw, zapewniając bardziej taktyczne doznania na mniejszą skalę, a na start otrzymam aż 20 map z bardzo dopracowanym modelem zniszczeń. Dojdą też nowe tryby, mające zrewolucjonizować zabawę.

Call of Duty Vanguard - data premiery

Gra zadebiutuje 5 listopada na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X

Call of Duty Vanguard - wymagania wersji PC

Wymagania wersji PC nie są jeszcze znane