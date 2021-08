Call of Duty Vanguard - wymagania, data premiery, dostępne edycje. Podsumowanie informacji o grze

fot. Activision

Call of Duty Vanguard to kolejna już część znanej i cenionej marki strzelanin pierwszoosobowych od Activision. Seria wraca znów do swoich korzeni, przenosząc gracza na front II Wojny Światowej, gdzie wcielimy się w członków fikcyjnej jednostki specjalnej podczas będącej dziełem wyobraźni twórców, ale mającej swoje korzenie w rzeczywistości, operacji Fenix

Twórcy chcą by gracze poczuli się jak ci, którzy podczas II Wojny Światowej tworzyli pierwsze elitarne jednostki specjalne. Pamiętajmy że to właśnie wtedy położono podwaliny pod to, tworząc choćby brytyjski SAS, a nasza polska duma czyli GROM do dziś jest pod patronatem legendarnych Cichociemnych.

Prócz kampanii dla jednego gracza wraca oczywiście multiplayer. Twórcy zapowiedzieli że zostaje on właściwie przebudowany od podstaw, zapewniając bardziej taktyczne doznania na mniejszą skalę, a na start otrzymam aż 20 map z bardzo dopracowanym modelem zniszczeń. Dojdą też nowe tryby, mające zrewolucjonizować zabawę.

Call of Duty Vanguard - zwiastun

Call of Duty Vanguard - data premiery

Gra zadebiutuje 5 listopada na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X

Call of Duty Vanguard - wymagania wersji PC

Poniższe wymagania są póki co jedynie spekulacją na bazie wykorzystanego silnika, zostaną one zaktualizowane gdy pojawią się oficjalne dane

Wymagania minimalne

System operacyjny: Windows 10 wersja 15063.0 lub nowsza

Windows 10 wersja 15063.0 lub nowsza Procesor: Intel Core i3-6300 lub AMD FX-8300.

Intel Core i3-6300 lub AMD FX-8300. Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: NVidia GTX 760 TI lub AMD Radeon HD 7950.

Wymagania rekomendowane

System operacyjny: Windows 10 wersja 15063.0 lub nowsza

Windows 10 wersja 15063.0 lub nowsza Procesor: Intel Core i5-3570 lub AMD Ryzen R5 1600X

Intel Core i5-3570 lub AMD Ryzen R5 1600X Pamięć: 12 GB RAM

12 GB RAM Karta graficzna: NVidia GTX 980 Ti lub Radeon R9 390.

Call of Duty: Vanguard - edycje

Call of Duty: Vanguard trafi na rynek w dwóch wydaniach, które będą różniły się zawartością - Edycji Standardowej oraz Definitywnej. Na konsolach dostępny będzie też pakiet międzygeneracyjny, który zawierał będzie wersje na dwie generacje konsol.

Call of Duty: Vanguard - Edycja Standardowa (59,99 euro - PC, 289 zł - konsole)

gra Call of Duty: Vanguard

wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do Black Ops Cold War / Warzone

Pakiet Broni na Front

Call of Duty: Vanguard - Edycja Definitywna (99,99 euro - PC, 459 zł - konsole)

gra Call of Duty: Vanguard (na PS4/PS5 lub Xbox One/Xbox Series S/X w przypadku wersji konsolowych)

wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do Black Ops Cold War / Warzone

Pakiet Broni na Front

Pakiet 1. Grupy Uderzeniowej

5 godzin 2PD + 5 godzin 2PD broni

Zestaw Karnetu Bojowego Vanguard

Call of Duty: Vanguard - Cross-Gen Bundle (349 zł - konsole)

gra Call of Duty: Vanguard na PS4/PS5 lub Xbox One/Xbox Series S/X

wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do Black Ops Cold War / Warzone

Pakiet Broni na Front

5 godzin 2PD broni