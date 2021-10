Call of Duty: Vanguard ze swastykami. Prawda historyczna ponad uprzedzeniami?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Activision

Wielu twórców gier, nawet tych opowiadających fikcję, często wzoruje się na realnych wydarzeniach. Jest to widoczne szczególnie w produkcjach, które w jakiś sposób inspirują się historią. Niemniej od lat w tychże grach nie ma symbolu swastyki. Zamiast niej widnieje czarny krzyż, który również kojarzy się z hitleryzmem, ale nie jest to symbol z tzw. prawdy historycznej. Niewygodą symbolikę możemy jednak zobaczyć w Call of Duty: Vanguard.

Nieoficjalne informacje mówią, że do Vanguard wprowadzona zostanie opcja dobrowolnej cenzury swastyki. To gracz będzie decydował czy chce przeżywać opowieść o walce z nazizmem ze swastyką, czy też żelaznym krzyżem. To rozwiązanie wydaje się chyba najlepszym i dostosowanym do potrzeb wszystkich osób.

Do premiery CoD: Vanguard czasu pozostało niewiele. Gra na rynku ukaże się 5 listopada na na PC oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.