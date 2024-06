Cały ten rap - "pierwszy polski serial dokumentalny Netflixa". TEDE, Sokół, Young Leosia i inni

Fot. Netflix

Zanim Cały ten rap trafi na Netflixa, trzy odcinki serialu dokumentalnego pojawią się na specjalnym pokazie w ramach tegorocznej edycji festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W opisie udostępnionym przez organizatora imprezy czytamy:

Cały ten rap to polska scena rapowa opisana słowami jej twórców. Pierwszy polski serial dokumentalny Netfliksa oddaje głos im wszystkim: od pierwszego pokolenia, które walczyło ze stereotypami, zarazem tworząc inne, aż po to, które korzystając ze swojej popularności, wyniosło rap do pozycji gatunku, który wciąż wyznacza najważniejsze trendy. To opowieść o rapie słowami Sokoła, TEDE, Wdowy, Szczyla, Young Leosi i wielu innych.

Netflix w swoich mediach społecznościowych udostępnił także pierwsze spojrzenie na serial:

Cały ten rap

Cały ten rap wyreżyserował Piotr Szubstarski. Nie wiemy jeszcze, kiedy produkcja zadebiutuje na Netflixie. Na festiwalu Nowe Horyzonty będzie można obejrzeć za to trzy odcinki serialu: 1, 2 i 4. O wszelkich aktualizacjach będziemy was informować na bieżąco.