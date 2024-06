Kolejna ofiara "prawdziwej Marthy" z Reniferka? Polityk zabrał głos

fot. Netflix

George Galloway twierdzi, że prześladowanie miało odbywać się pod koniec lat 80. i obejmować między innymi liczne telefony ze strony Fiony Harvey, która zainspirowała postać Marthy z serialu Reniferek. Kobieta miała też wielokrotnie znikąd pojawiać się w jego bliskim otoczeniu, na przykład niezapowiedziana "wpadała jak burza" do biura Gallowaya.

Kolejna ofiara "prawdziwej Marthy" z Reniferka?

Prowadzący spytał, czy kiedykolwiek mu groziła. Odpowiedział, że nie, ale mimo to czasami bał się tego, że może zrobić mu krzywdę.

Myślę, że kiedy ktoś ma taką obsesję, zawsze boisz się, że może to nagle przybrać niebezpieczny obrót, ale nigdy nie skrzywdziła mnie, ani nie groziła, że to zrobi. Po prostu była obecna w moim życiu, gdy tego nie chciałem. Ostatni razem widziałem ją mniej więcej na początku lat 90. i od tej pory nie zobaczyłem jej ponownie, póki nie pojawił się serial.

Galloway dodał, że w tamtych czasach prześladowanie było "bliskie i osobiste", ponieważ technologia nie była tak rozwinięta, jak współcześnie.

Trzeba było albo zadzwonić do kogoś na telefon stacjonarny, albo stawić się u jego drzwi. To jest prawdziwe prześladowanie i właśnie to mi zrobiła.

Harvey, którą internauci znaleźli po premierze serialu Reniferek i rozpoznali w niej inspirację do stworzenia postaci Marthy, pozwała Netflixa na kwotę 170 mln dolarów za zniesławienie i zaniedbanie. Co ciekawe, Galloway zamiast stanąć po stronie platformy streamingowej, poparł Harvey. Powiedział, że "życzy jej wszystkiego, co najlepsze" w postępowaniu prawnym i podsumował: "Okazuje się, że Netflix niesłusznie oskarżył ją o to, że zrobiła pewne rzeczy i była w pewnych miejscach".

Serial Reniferek jest dostępny na Netflixie. Warto dodać, że osiągnął ogromny sukces, ponieważ udało mu się trafić na listę 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych streamera wszech czasów - zepchnął nawet 1. sezon Wiedźmina z rankingu.

