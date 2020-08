Candyman - demoniczny złoczyńca na okładkach

fot. screen z YouTube

Candyman to nowa wersja kultowego horroru z 1992 roku. Premiera produkcji została opóźniona z powodu pandemii i do tej pory dostaliśmy tylko jeden zwiastun. Jednak wygląda na to, że kampania promocyjna filmu została wznowiona. Magazyn Total Film zaprezentował dwie okładki, które prezentują tytułowego ducha z hakiem. Najprawdopodobniej gra go Yahya Abdul-Mateen II, co sugerowała pierwsza zapowiedź, jednak na okładkach złoczyńca ma ukrytą twarz, wobec tego jego tożsamość może zostać zachowana do końca w tajemnicy dla niespodzianki. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

Dla przypomnienia oryginał opowiadał historię studentki, Helen, która pisząc swoją pracę magisterską o miejskim folklorze natrafia na legendę o Candymanie, duchu nawiedzającym jedno z osiedli mieszkalnych w Chicago. Wkrótce upiór budzi się do życia i popełnia serię okrutnych zbrodni, o które zostaje oskarżona Helen. W obsadzie produkcji znajdują się wspomniany już Abdul-Mateem II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett i Colman Domingo. W filmie zobaczymy również Tony'ego Todda, który grał Candymana w oryginale. Reżyserka projektu jest Nia DaCosta. Scenariusz do projektu napisali Jordan Peele i Win Rosenfeld. Peele jest również producentem całości.

Candyman - premiera filmu w USA 16 października.