Candyman - kolejny teaser nowej wersji kultuwego horroru

fot. screen z YouTube

Candyman rozgrywa się w Cabrini Green, osiedlu w Chicago, które było terroryzowane historią o nadnaturalnym zabójcy z hakiem zamiast dłoni. Jest on wzywany przez śmiałka, który powtórzy jego imię pięć razy patrząc w lustro. Anthony McCoy i jego dziewczyna, Brianna Cartwright przeprowadza się do luksusowego mieszkania w Cabrini. Anthony natrafia na starego człowieka opowiadającego mu prawdziwą historię o Candymanie.

Za kamerą horroru stanęła Nia DaCosta, zaś scenarzystami są Win Rosenfeld i Jordan Peele, który jest też producentem wykonawczym projektu. Widzowie mogą go znać jako reżysera filmu To my.

Źródło: materiały prasowe

MGM finansuje projekt, a Universal Pictures będzie dystrybutorem. W tytułowej roli zobaczymy Yahya Abdul-Mateen II. W produkcji pojawi się również Tony Todd, który wcielił się w Candymana w oryginale. Zobaczcie nowy teaser:

Candyman - premiera w Stanach Zjednoczonych 25 września 2020 roku.